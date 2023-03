Post für den Boss

Jens Büttner/dpa »85,9 Prozent gegen das Angebot der Konzernführung« (Streik im Februar in Rostock)

Die strikte Unterordnung der Geschäftspolitik unter Aktionärsinteressen lässt bei der Deutschen Post DHL Group trotz Rekordgewinnen kaum Spielräume für anständige Gehälter. Entsprechend war die Konzernführung in drei Verhandlungsrunden mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nicht bereit, ein Angebot vorzulegen, das die inflationsbedingten Reallohnverluste der Beschäftigten ausgleicht. Die Zusagen der Kapitalseite seien »weit von unseren Forderungen entfernt«, hatte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis das Scheitern der Tarifgespräche kommentiert.

Auf deutliche Kritik seitens der Gewerkschaft waren insbesondere die im Angebot des Unternehmens vorgesehene lange Laufzeit sowie die geringe Entgelterhöhung im kommenden Jahr gestoßen. Das erhöhe »das Risiko weiterer Reallohnverluste«, so Kocsis. Verdi hatte für die 160.000 tarifgebundenen Postangestellten ein Lohnplus von 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. Das Angebot des Konzerns ist kompliziert, im Durchschnitt bedeutet es eine nominelle Gehaltserhöhung um 9,9 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Doch die Post-Belegschaft ist kampfbereit: Am Donnerstag wurde das Ergebnis einer Urabstimmung präsentiert, in der sich 85,9 Prozent gegen das Angebot der Konzernführung und damit für einen unbefristeten Streik ausgesprochen haben. Das Resultat zeige »die Entschlossenheit unserer Mitglieder, für ein gutes Tarifergebnis zu kämpfen«, sagte Kocsis. Und der Druck zeigt Wirkung: Die Post forderte Verdi zu weiteren Verhandlungen auf, die am Sonnabend beginnen sollen. Dem stimmte die Gewerkschaft zu. Klar ist nun aber auch: Wenn es keine substantiellen Fortschritte gibt, stehen längere Arbeitsniederlegungen bevor.

Zu verteilen gäbe es mehr als genug, die Konzernkassen sind dank regelmäßiger Preissteigerungen und eines immer weiteren Rückbaus des Services – etwa durch Filialschließungen und die Demontage von Briefkästen – gut gefüllt. Am Donnerstag wurde für das vergangene Jahr ein neuer Umsatzrekord von 94,4 Milliarden Euro vermeldet. Damit »konnte der Konzern seine Bestmarke aus dem Vorjahr um 15,5 Prozent übertreffen«, heißt es in einer Mitteilung. Auch ein neuer Gewinnrekord, der vierte in Folge, konnte verbucht werden: Das operative Ergebnis (Ebit) übertraf mit 8,4 Milliarden Euro jenes aus dem Vorjahr um 400 Millionen und lag höher als je zuvor.

Dass von den Erträgen des Rekordjahres 2022 nicht die Beschäftigten, sondern in erster Linie die Aktionäre profitieren sollen, stellte die Konzernführung am Donnerstag ebenfalls ein weiteres Mal klar. So soll auf den kräftigen Anstieg der Dividende im vergangenen Jahr von 1,35 auf 1,80 Euro nun ein weiterer Zuwachs auf 1,85 Euro folgen. Zudem wurde angekündigt, das laufende Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde Euro zu erhöhen, was den Kurs der Wertpapiere zusätzlich in die Höhe treiben wird.

Auch über das laufende Jahr zeigt sich die Konzernführung hocherfreut und peilt ein Ebit von sechs bis sieben Milliarden an, für 2025 wurden acht Milliarden als Ziel formuliert. Rückenwind kommt von der Bundesregierung, die gerade an einer »Modernisierung« des Postgesetzes tüftelt. Im Kern geht es darum, einen weiteren Rückbau der Serviceleistungen zu ermöglichen, indem die Mindestanforderungen an den »Universaldienstleister« – etwa zur Regelmäßigkeit von Briefzustellungen und Briefkastenleerungen – gedrückt werden.