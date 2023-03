Kritik an Festnahme von Journalisten bei Demos

Strasbourg. Der Europarat hat sich »besorgt« über die gestiegene Zahl der Inhaftierungen von Journalisten gezeigt. »Willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen von Journalisten sind in Europa alltäglich geworden«, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von 15 Partnerorganisationen der Strasbourger Länderorganisation. Demnach saßen Ende vergangenen Jahres 127 Journalistinnen und Journalisten in Europa im Gefängnis, 60 Prozent mehr als 2021.

Kritisiert wurde unter anderem die Festnahme von Journalisten bei Klimaschutzprotesten. Dies sei »eine neue Entwicklung«, bei der in Frankreich, Spanien, Schweden und Großbritannien insgesamt acht Medienvertreter strafrechtlich verfolgt worden seien. »Wir haben in den vergangenen Jahren eine beunruhigende Zunahme von Angriffen und Drohungen gegen Journalisten erlebt«, erklärte die Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejcinovic Buric. (AFP/jW)