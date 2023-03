Ostthüringer Zeitung: Weniger Print

Erfurt. Aus wirtschaftlichen Gründen erscheint die Ostthüringer Zeitung in einigen Gemeinden im Landkreis Greiz künftig nur noch als E-Paper. Die tägliche Zustellung der gedruckten Zeitung werde dort Ende April wegen gestiegener Kosten für Papier, Produktion und Zustellung beendet, teilte die Funke-Mediengruppe am Dienstag mit. Betroffen seien rund 300 Abonnenten, die künftig 29,99 Euro für das E-Paper statt bisher 45,90 Euro für die gedruckte Ausgabe bezahlen. »Es ist sicherlich ein schwieriger Schritt für uns als Medienhaus, die gedruckte Ausgabe unserer Ostthüringer Zeitung in manchen Gemeinden des Landkreises Greiz einzustellen«, sagte der Geschäftsführer von Funke in Thüringen, Michael Tallai. (dpa/jW)