»Anti-Atom-Initiative Göttingen«: Aufruf zum Fukushima-Gedenktag am 11. März 2023

IMAGO/ZUMA Wire Gedenkzeremonie für die Opfer der Atomkatastrophe von Fukushima (Tokio 11.3.2022)

Die »Anti-Atom-Initiative Göttingen« lädt ein zum Fukushima-Gedenktag am 11. März:

Am 11. März 2011 begann die Reaktorkatastrophe am Atomkraftwerk Fukushima Daiichi in Japan. Unter dem Motto »Fukushima mahnt! Abschalten, weltweit, sofort und für immer!« führt die Anti-Atom-Initiative Göttingen seit 2012 an jedem Jahrestag Gedenkveranstaltungen durch, so auch am kommenden Samstag, 11. März 2023.

Beginn einer gemeinsamen Aktion mit der Stadt Göttingen ist um 10 Uhr am Fukushima-Stein auf dem Hiroshimaplatz am Neuen Rathaus. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt wird ein Gesteck niederlegen und ein Grußwort halten, eine Pflanzaktion am Gedenkstein und Redebeiträge runden die Gedenkstunde am Fukushima-Stein ab.

Anschließend führt die Anti-Atom-Initiative den Gedenktag mit einer Demonstration durch die Innenstadt bis zum Gänseliesel fort, wo ab etwa 11.30 Uhr eine gemeinsame Kundgebung mit der Umweltgewerkschaft, den internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs IPPNW und dem Bund für Umwelt und Naturschutz BUND stattfindet.

Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr ereignete sich in Nordostjapan das große Tohoku-Erdbeben mit einem gewaltigen Tsunami und der Reaktorkatastrophe mit dreifacher Kernschmelze am AKW Fukushima Daiichi. Mehr als eine halbe Million Menschen mussten fliehen oder wurden evakuiert. Hunderttausende verloren ihre Heimat. Die Katastrophe hält bis heute an. Die ökologischen und sozialen Folgen sind in Japan weithin sichtbar: entwurzelte Familien, dramatische gesundheitliche Folgen, auf Ewigkeit unbewohnbare Gebiete, verseuchte Wälder, Flüsse und Seen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) stellt sich hinter die Pläne des Familienministeriums zur Einführung einer Kindergrundsicherung. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es:

Ver.di unterstützt nachdrücklich die Pläne von Bundesfamilienministerin Lisa Paus zur Kindergrundsicherung und fordert die FDP auf, ihren hinhaltenden Widerstand endlich aufzugeben. Es sei bedauerlich, dass auf der Kabinettsklausur noch keine Klarheit über die Unterstützung für finanzschwache Familien mit Kindern hergestellt worden sei. »Die Kindergrundsicherung ist eines der zentralen sozialpolitischen Projekte der Ampelkoalition und darf nicht am Widerstand der FDP scheitern«, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke am Mittwoch.

Wenn es um Subventionen oder Steuernachlässe für Gutverdiener und Reiche gehe, seien die Liberalen immer vorne dabei. »Bei existentiellen sozialpolitischen Fragen fehlt es an Empathie und Verantwortungsbewusstsein. Damit muss jetzt Schluss sein«, betonte Werneke: »Kinder müssen endlich wirksamer vor Armut geschützt werden.« Familienministerin Paus plant, ab 2025 verschiedene Leistungen zu bündeln und die sogenannte Kindergrundsicherung nicht auf das Bürgergeld der Eltern anzurechnen. Insgesamt rechnet das Bundesfamilienministerium mit Kosten in Höhe von zwölf Milliarden Euro. Finanzminister Christian Lindner hingegen plant mit deutlich niedrigeren Beträgen und stellt eine Erhöhung der Leistungen zugunsten von Kindern grundsätzlich in Frage.

»Ausreichende Unterstützung und Förderung der Kinder sind unerlässlich für die Zukunft unseres Landes«, stellte Werneke klar: »Wenn die Ampelkoalition mehr soziale Gerechtigkeit herstellen will, ist jetzt an der Zeit, die Bremsen zu lösen und in der Steuer- und Finanzpolitik auch mal an die von Armut gefährdeten Teile der Bevölkerung zu denken.«