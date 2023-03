»Armut ist das größte Problem im Stadtteil«

IMAGO/Funke Foto Services Siedlung Zinkhüttenplatz in Duisburg (10.6.2016)

Sie sollten eine Ehrung der Bezirksvertretung Duisburg-Hamborn erhalten, die auch für den Stadtteil Marxloh zuständig ist. Wofür sollten Sie ausgezeichnet werden?

Ich sollte eine Ehrennadel erhalten für mein Engagement in der Bürgerinitiative gegen den Häuserabriss in Marxloh und mein Engagement in der Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz. In beiden Initiativen hatte ich als Sprecherin fungiert, in beiden Initiativen ging es uns darum, den Abriss mehrerer hundert Wohnungen zu verhindern.

Warum haben Sie sich entschieden, die Auszeichnung abzulehnen?

In beiden Initiativen sollten die Mieterinnen und Mieter gegen ihren erklärten Willen ihre Wohnungen hergeben. Hierbei handelte es sich stets um bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum, so dass sich recht schnell ein großer aktiver Widerstand organisiert hat, bei dem viele hundert Menschen über viele Jahre hart gekämpft haben. Gegner war in dieser Zeit stets eine geschlossen für den Abriss votierende Duisburger Lokalpolitik. Die Betroffenen hatten in dieser Zeit viele Ängste auszuhalten und sahen sich einer mächtigen Gegnerschaft aus Stadtpolitik und Investoren gegenüber. Es mutet beinahe zynisch an, dass jetzt Exponenten dieser Politik mich, als Sprecherin dieses Widerstands, für mein Engagement auszeichnen wollten. Die Kämpfe wurden zwar von uns gewonnen, und die Menschen sind in ihren Wohnungen verblieben, dennoch unterschlägt die Verleihung dieses Preises die unglaublich anstrengenden und nervenaufreibenden, das Privatleben der Menschen stark einschränkenden Jahre.

Könnte die Ehrung der Bezirksvertretung nicht auch so gelesen werden, dass sie die sozialen Initiativen gegenüber der Stadtspitze aufwerten wollte?

Die Motivation der Bezirksvertretung ist mir nicht ganz klar, vielmehr steckt sie bis heute voller Widersprüche. Dass sich die Bezirksvertretung in Teilen zu verschiedenen Themen anders aufstellt als die Stadtspitze, mag vorkommen, aber ein echtes Bollwerk gegen den neoliberalen Politikstil der Stadtspitze kann ich nicht erkennen. Eine echte Wertschätzung der sozialen Initiativen wäre aus meiner Sicht nur dann gegeben, wenn die Bezirksvertretung sich klar politisch zu allen im Duisburger Norden lebenden Menschen bekennen würde.

Welche Rolle spielte die Bezirksvertretung in den genannten Auseinandersetzungen?

Zunächst hatte sich die Bezirksvertretung klar und deutlich für den Häuserabriss entschieden und diese Entscheidung auch jahrelang gegen jedes Argument vehement vertreten. Der Wille der Betroffenen hatte in diesen Jahren wenig Gewicht. Es gab vage vermeintliche Zugeständnisse in Form eines sogenannten sozialverträglichen Umsiedlungskonzept, was für die Betroffenen nie eine Option sein konnte. Letztlich hatte die Bezirksvertretung dann der Gutachtenlage und den gesetzlichen Rahmenbedingungen nachgeben und erkennen müssen, dass ihre Pläne nicht durchsetzbar waren. Sie dienten lediglich den Kapitalinteressen des Investors beziehungsweise des Thyssen-Krupp-Konzerns.

Die Auszeichnung war für Ihr Engagement der letzten Jahre gedacht. Aber es stellt sich ja auch die Frage, wie die soziale Situation in Marxloh aktuell aussieht. Gibt es Verbesserungen seitens der politischen Gremien, und welche Auseinandersetzungen finden gerade statt?

Das wohl größte Problem im Stadtteil ist die stetig wachsende Armut in einer bisher nicht dagewesenen Dimension. Von seiten der gängigen Politik wird dabei offenbar völlig phantasie- und alternativlos seit vielen Jahren auf das Prinzip von Verdrängung und Vertreibung der von Armut betroffenen Menschen gesetzt. Das perfideste Mittel derzeit ist wohl die immer wieder ausrückende Taskforce, die Wohnhäuser wegen vermeintlicher Brandgefahr räumen lässt und die Bewohnerinnen und Bewohner mehr oder minder in die Obdachlosigkeit entlässt. Diese Räumungen lassen nicht den politischen Willen erkennen, allen hier lebenden Menschen zu einem lebenswerten Dasein verhelfen zu wollen.