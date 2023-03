China: Warnung vor Besuch Tsais in den USA

Beijing. Die chinesische Regierung hat Washington eindringlich vor einem Besuch und Gesprächen der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA gewarnt. »China ist sehr besorgt über betreffende Informationen«, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning am Mittwoch vor der Presse in Beijing. China habe die USA kontaktiert und um Aufklärung gebeten. Beijing lehne »jede Form von offiziellen Kontakten zwischen den USA und Taiwan« ab. Nach einem Bericht der Financial Times plant Tsai, im April auf dem Weg zu diplomatischen Partnern in Zentralamerika einen Zwischenstopp in Kalifornien einzulegen, wie sie es 2018 und 2019 bereits getan hat. Dabei wolle sie den neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, treffen. Taipeh wollte die Berichte nicht bestätigen. »Wir haben bisher noch keinen festen Plan«, hieß es. (dpa/jW)