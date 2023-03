EU-Gericht: Sanktionen gegen Prigoschina nichtig

Luxemburg. Das Gericht der Europäischen Union hat EU-Sanktionen gegen die Mutter des Chefs des privaten russischen Militärunternehmens »Wagner« für nichtig erklärt. Das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Violetta Prigoschina und ihrem Sohn Jewgeni Prigoschin rechtfertige allein keine Strafmaßnahmen, urteilte das Gericht am Mittwoch in Luxemburg. Von der EU behauptete geschäftliche Beziehungen zwischen den beiden sahen die Richter als nicht erwiesen an. Der Rat der Mitgliedstaaten kann die Entscheidung noch vor dem Europäischen Gerichtshof anfechten. (dpa/jW)