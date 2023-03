Krankheitsfälle nach Ölpest in Philippinen

Manila. Nach einem Tankerunglück vor einer der Inseln der Philippinen gibt es in der von der Ölpest betroffenen Küstenregion Dutzende Krankheitsfälle. Mindestens 43 Menschen aus betroffenen Dörfern hätten über Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen geklagt, sagte eine Vertreterin der Gesundheitsbehörde in der Provinz Oriental Mindoro, Cielo Ante, am Mittwoch. Bisher sei aber noch unklar, ob die Symptome eine direkte Folge der Ölpest seien. Der Öltanker »Princess Empress« war vor mehr als einer Woche mit 800.000 Litern Industrieöl an Bord vor der Küste der Insel Mindoro südlich der Hauptstadt Manila gesunken. Ausgetretenes Öl verschmutzte das Meer und die Strände von neun Küstengemeinden in Oriental Mindoro, wie Gouverneur Humerlito Dolor bekanntgab. (AFP/jW)