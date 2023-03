»Kämpfen für Anerkennung«

IMAGO/Hartenfelser Heraus zum 8. März: Erzieherinnen streiken in Kassel für bessere Arbeitsbedingungen

Zum Internationalen Frauenkampftag haben am Mittwoch bundesweit Kitaerzieherinnen und andere Beschäftigte sozialer Berufe gestreikt. Auch dieser Ausstand sei eine Reaktion von Angestellten des Bundes und der Kommunen auf das »völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde«, hieß es von seiten der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Viele soziale Einrichtungen und Kindertagesstätten konnten nur eingeschränkt oder auch gar nicht öffnen. »Wir kämpfen seit vielen Jahren für die Aufwertung der sozialen Arbeit«, hatte vorab die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle erklärt. Die Arbeit von Erzieherinnen und Sozialarbeitern müsse endlich die Anerkennung erhalten, die sie schon immer verdient habe. Es sei bedauerlich, dass es in Politik und Gesellschaft nach wie vor nur wenig Bereitschaft gebe, hier mehr Geld einzusetzen.

Behle, die auch Verhandlungsführerin auf Verdi-Seite in der laufenden Entgelttarifrunde ist, sprach am Mittwoch bei der zentralen Kundgebung in Stuttgart vor einer großen Zahl von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aus dem gesamten Bundesland. In Baden-Württemberg gab es außerdem größere Warnstreiks und Aktionen in Mannheim, Freiburg, Karlsruhe und Heilbronn. »Frauen leisten den Löwenanteil der bezahlten und unbezahlten Care-Arbeit«, erklärte Hanna Binder, stellvertretende Leiterin in diesem Verdi-Landesbezirk, in einer Mitteilung. Da Frauen in der Regel nach wie vor weniger verdienten als Männer, seien auch sie es, die ihre bezahlte Arbeitszeit reduzierten, um Familie und Haushalt zu versorgen. »Sprich: Sie arbeiten doppelt und verdienen die Hälfte«, so Binder. Deshalb sei die diesjährige Tarifrunde im öffentlichen Dienst ganz besonders eine der Frauen.

Auch in weiteren Bundesländern, bis auf Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, wo der 8. März ein Feiertag ist, legten viele Erzieherinnen und Beschäftigte sozialer Einrichtungen die Arbeit nieder. Insgesamt umfasst dieser Bereich nach Gewerkschaftsangaben rund 330.000 Mitarbeiter, von denen 83 Prozent Frauen sind. Verdi fordert – neben der Erhöhung von Löhnen und Gehältern um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro monatlich – für diese Beschäftigtengruppe Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Schritte gegen den Fachkräftemangel. Außerdem müsse für die Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit in Kitas ausreichend Zeit vorgesehen werden.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen fanden in mehr als 15 Städten Kundgebungen und Aktionen im Rahmen der Warnstreiks mit mehreren tausend Teilnehmern statt. »Der Internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren dafür, Gleichberechtigung und eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen«, betonte Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin Andrea Becker. »Gerade in der sozialen Arbeit, in der nach wie vor überwiegend Frauen arbeiten, zeigt sich bis heute, dass wir in der Auseinandersetzung um die faire Bezahlung von Frauen in dieser Gesellschaft noch nicht am Ende angekommen sind.« Das Angebot der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), die Entgelte im öffentlichen Dienst um fünf Prozent, verteilt auf zwei Jahre, zu erhöhen sowie eine Einmalzahlung, sei, so Becker, »ein Affront gegen die Beschäftigten in der sozialen Arbeit, die regelmäßig trotz und wegen hoher Krankenstände, Fachkräftemangel oder personeller Unterbesetzung an die Grenze ihrer persönlichen Belastung gehen«.

Ende Februar hatten in Potsdam Verdi und VKA sowie Vertreter des Bundesinnenministeriums in zweiter Runde die Tarifverhandlungen geführt. Die Positionen liegen weit auseinander. VKA-Präsidentin Karin Welge etwa trug vor, dass die Gewerkschaftsforderungen »zu schweren Unwuchten im Tarifgefüge« des öffentlichen Dienstes und »nicht finanzierbaren Personalkostensteigerungen führen« würden. Damit scheint der Ton für die nächste Verhandlungsrunde gesetzt zu sein, die am 21. und 22. März wiederum in Potsdam stattfinden wird.