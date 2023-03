Somalia: 32 Soldaten bei Angriff getötet

Mogadischu. Bei einem Großangriff auf eine Militärbasis in Somalia hat die islamistische Terrormiliz Al-Schabab offiziellen Angaben zufolge mindestens 32 Soldaten getötet. Die Terroristen hätten vor einem Stützpunkt im Dorf Jannaay Abdalle in der südlichen Provinz Lower Juba am Dienstag morgen zunächst zwei Autobomben detonieren lassen, sagte Militärkommandant Mahad Mohamed der dpa am Mittwoch. Anschließend hätten die stark bewaffneten Kämpfer die Militärbasis gestürmt. Bei den darauffolgenden schweren Auseinandersetzungen seien laut Mohamed auch 40 Terroristen getötet worden. (dpa/jW)