EU sucht nach Munition für Ukraine

Stockholm. Die EU hat Kiew mehr Munition in Aussicht gestellt. »Wir werden rasch handeln, um den Bedarf der Ukraine an Munition zu decken«, versprach der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson am Mittwoch nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister mit dem ukrainischen Ressortchef Olexij Resnikow in Stockholm. Resnikow hatte zuvor eine Million Geschosse im Wert von vier Milliarden Euro gefordert. Nach Plänen des EU-Außenbeauftragen Josep Borrell sollen die EU-Länder Nachschub aus ihren eigenen Armeebeständen an die Ukraine liefern. Sie könnten dafür aus der sogenannten Friedensfazilität entschädigt werden – einem Finanzierungsinstrument außerhalb des EU-Haushalts. (AFP/jW)