US-Druck: China will mehr Eigenständigkeit

Beijing. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping plant die seit langem größte Umorganisation der chinesischen Regierung. Ziel sei eine bessere Ausgangslage im internationalen Wettbewerb und mehr technologische Eigenständigkeit, wie am Mittwoch aus den Plänen hervorging, die auf der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses vorgelegt wurden. »Angesichts des internationalen technologischen Wettbewerbs und der ernsten Lage durch externen Druck zur Eindämmung müssen wir unsere technologische Führung und das Managementsystem weiter organisieren, um unsere Stärken besser zu koordinieren und Herausforderungen in technologischen Kernbereichen zu überwinden«, heißt es in einem Dokument des Staatsrates zur Restrukturierung. Damit werde China geholfen, »beschleunigt technologische Selbständigkeit auf hohem Niveau zu erreichen«. (dpa/jW)