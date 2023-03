Weltweit Frauen auf der Straße

IMAGO/NurPhoto Zünftig mit rotem Banner: Arbeiterinnen protestieren am Frauenkampftag in Bangkok (8.3.2023)

Frauen in aller Welt haben zum Internationalen Frauenkampftag gegen ihre Unterdrückung und Ungleichbehandlung protestiert. Die ersten Demonstrationen am Mittwoch fanden unter anderem in Thailand und Indonesien statt. Dort versammelten sich Frauen vor dem Parlament in Jakarta, um die Verabschiedung eines lang erwarteten Gesetzes zum Schutz von Hausangestellten zu fordern – einige skandierten »Lang leben die indonesischen Frauen«. Auch in der afghanischen Hauptstadt Kabul versammelten sich rund 20 Frauen, um für ihre von den radikalislamischen Taliban wieder drastische eingeschränkten Rechte zu demonstrieren. Seit deren Machtübernahmen im August 2021 sind Frauen und Mädchen wieder weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt.

Im Nachbarland Pakistan mussten Frauen in mehreren Städten gerichtlich erkämpfen, am Mittwoch auf die Straße gehen zu dürfen. In Lahore versammelten sich trotz eines Verbots rund 2.000 Frauen. »Wir werden nicht mehr schweigend dasitzen«, sagte die Lehrerin Rabail Achtar. »Das ist unser Tag, das ist unsere Stunde.«

Die Vereinten Nationen befassen sich derzeit mit Frauenrechtsverletzungen in Afghanistan, dem Iran und vielen anderen Ländern in einer zweiwöchigen Sitzung der UN-Frauenrechtskommission. Zum Auftakt hatte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag beklagt, eine echte Gleichstellung von Frauen und Männern sei »noch 300 Jahre entfernt«. Reem Alsalem, die UN-Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen und Mädchen, erklärte zudem: »Wir beobachten ein verstärktes Vorgehen gegen die Versuche von Frauen, Kundgebungen zu organisieren und den Internationalen Frauentag zu begehen.«

Protestmärsche und Aktionen waren im Laufe des Nachmittags und Abends auch in zahlreichen europäischen Ländern geplant. In den USA waren vor allem Kundgebungen zur Verteidigung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch vorgesehen. In anderen Staaten Nord- und Südamerikas richteten sich die Demonstrationen gegen die grassierende Gewalt an Frauen und die extreme Zahl von Femiziden.