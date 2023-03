Nazigegner verhindern Rechtsrockkonzert

Berlin. Am Sonnabend haben Antifaschisten in Berlin-Weißensee ein Rechtsrockkonzert verhindern können. Unmittelbar vor Beginn einer Demonstration sei es abgesagt worden, teilte der Zusammenschluss »North East Antifa« am Sonntag auf Twitter mit. An der Spontandemo nahmen demnach rund 40 Personen teil. In der am Samstag abend auf Facebook verkündeten Absage der Band »Bullenschubser« heißt es unter anderem: »Heute ist nicht alle Tage / Wir kommen wieder, keine Frage«. Dies kann als Referenz auf die vom NSU-Terrornetzwerk missbrauchte Cartoonfigur »Paulchen Panther« gedeutet werden. Laut einem Facebook-Beitrag vom Montag seien der Rechtsrockband Kosten in vierstelliger Höhe entstanden. (jW)