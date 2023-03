Lynchattacken auf dem Platz

Mezopotamya via ANF Fans empfangen die Mannschaft von Amedspor nach der Rückkehr aus Bursa (Diyarbakir, 6.3.2023)

Tausende Menschen haben am Montag die Fußballer von Amedspor in der vor allem von Kurden bewohnten Stadt Diyarbakir im Südosten der Türkei empfangen. Die Menge skandierte »Amedspor ist nicht allein«. Am Sonntag waren die kurdischen Fußballer während eines Auswärtsspiels in der dritten türkischen Liga beim Verein Bursaspor heftigen rassistischen Angriffen durch einen organisierten Mob ausgesetzt gewesen. Der Verein ist bei türkischen Nationalisten besonders verhasst, da er seit einigen Jahren offen Amed – den kurdischen Namen der Stadt Diyarbakir – im Namen führt.

Schon vor Spielbeginn kam es am Sonntag zu körperlichen Attacken durch Fußballer und Fans des gastgebenden Vereins auf die kurdischen Spieler. Auf den Tribünen des Stadions feierten Bursa-Fans die Todesschwadronen, die während des »schmutzigen Krieges« in den 90er Jahren für Tausende Morde an kurdischen Zivilisten verantwortlich waren. Gezeigt wurden etwa Bilder des berüchtigten Folterers Mahmut Yildirim, der unter seinem Decknamen »Yesil« für den Gendarmeriegeheimdienst JITEM tätig war, sowie von weißen Renaults vom Typ »Toros«, in denen die Opfer des JITEM verschleppt wurden.

Während des Spiels warfen Bursaspor-Fans Flaschen, Feuerwerkskörper, Messer und Platzpatronen auf den Platz, ohne dass der Schiedsrichter das Spiel abbrach. Der kurdische Torwart brach von mehreren Wurfgeschossen getroffen zusammen. Weitere Spieler und Vereinsfunktionäre von Amedspor wurden ebenfalls verletzt. Auch nach dem Spiel, das Bursa­spor 2:1 für sich entschied, gingen die Angriffe auf die kurdische Mannschaft auf dem Weg zu den Umkleidekabinen weiter. Daran war auch das Sicherheitspersonal beteiligt .

In regierungsnahen Medien wurden die Lynchattacken als »Revanche« für ein Auswärtsspiel von Bursa­spor in Diyarbakir im September bezeichnet. Damals hatten Amedspor-Fans eine kurdische Fahne geschwenkt und waren deshalb wegen »Terrorunterstützung« festgenommen worden. Es sei normalerweise nicht möglich, auch nur eine Plastikflasche an den Eingangskontrollen vorbeizubringen. Zudem würden Banner von der Polizei überprüft, ehe sie im Stadion gezeigt werden können. 13 linksgerichtete Fangruppen aus dem ganzen Land wiesen in einer Solidaritätserklärung daher mit Amedspor am Montag darauf hin, dass Behörden und Stadionordner die Provokationen und Angriffe erst ermöglicht hätten.

Das Klima von Hass und Chauvinismus sei das Lebenselixier des Regimes, heißt es in einer Erklärung der vor allem unter Kurden verankerten linken Oppositionspartei HDP vom Sonntag, die ebenfalls den Fußballverband und die Behörden in der Verantwortung sieht. »Diejenigen, die wegen Slogans mit Rücktrittsforderungen an die Regierung einen Sturm im Wasserglas entfachten, schweigen angesichts offenkundigen Rassismus«, beklagte die HDP. Als Fans der Istanbuler Erstligisten Besiktas und Fenerbahce in der Vorwoche die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan für Tausende Todesopfer beim Erdbeben infolge fehlender Vorsorge und mangelnder Hilfen verantwortlich machten und zum Gedenken an die getöteten Kinder Stofftiere auf das Spielfeld warfen, hatten Regierungspolitiker und Fußballverbandsfunktionäre umgehend Sanktionen gegen die beiden Vereine gefordert.

»Haltet euren Kopf oben wie immer, Amedspor, und spielt euren fantastischen Fußball«, twitterte der aus politischen Gründen inhaftierte frühere HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas am Sonntag aus dem Gefängnis. »Überlasst uns die politischen Ableger der weißen ›Toros‹. Wir haben uns schon ihren Vätern nicht gebeugt.«