Kliniktöchter noch immer ausgegliedert

Berlin. Der heutige Personalmangel in den Kliniken in allen Abteilungen von der Reinigung bis zum Patientenbegleitservice ist das Resultat der Ausgliederung ganzer Krankenhausbereiche, erklärte Mario Kunze, Elektriker am Vivantes-Krankenhaus Friedrichshain, am Montag. Zuletzt streikten 2021 die Beschäftigten der Vivantes-Tochterunternehmen mehr als 30 Tage für eine Angleichung der Löhne an das Niveau des TVöD, das für das Entgelt der direkt bei Vivantes angestellten Kollegen gilt. Am Montag forderte Verdi einen klaren Zeitplan für die Rückführung der Tochterunternehmen von Charité und Vivantes im Koalitionsvertrag. Denn sowohl SPD als auch CDU hatten vor den Abgeordnetenhauswahlen 2023 dahingehend Zusagen gemacht. (jW)