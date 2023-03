Nachschlag: Arglose im Ausland

Sony Pictures Entertainment/dpa Manchmal evoziert eine Erscheinung einen Namen: Spider-Man erscheint, Peter Parker ist in der Nähe

Peter Parker/Spider-Man ist unterwegs. Auf Klassenfahrt mit seinen Schulkameraden aus Queens/New York und zwei überforderten Lehrern als Aufsicht und Reiseführer. Die Reisegruppe besucht die touristischen Stätten Europas – Venedig, Prag, London – im Schnelldurchlauf. Offenbar in Prag sitzt Peter Parker in einer Kneipe und hört da »A Town Called Malice« von The Jam. Das erschien 1982, aber es im 21. Jahrhundert irgendwo in Prag in der Kneipe zu hören, ist sicher kein Ding der Unmöglichkeit. So gut wie unmöglich aber ist, dass Peter Parker dort sitzt und sagt, er sei ja erst 16 und dürfe deshalb noch gar kein Bier trinken. Ein 16jähriger bierlos in Prag – auf so eine Idee können allenfalls puritanische Amerikaner kommen. Arglose im Ausland. Spider-Man war zwar bereits im Weltall, aber die gemeine Weltläufigkeit geht ihm noch ab. Für die Schulklasse aus Queens gilt somit wie für jede eilige Reisegruppe: Der Name ist der Anlass zur Erscheinung. Außer ihrem Namen haben die Städte keine Realität. (aha)