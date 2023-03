Die gläserne Decke

Mailiis Ollino/imago/Scanpix Motorisiertes Matriarchat auf der estnischen Fischerinsel Kihnu

Die Rundfunkgebührenhenker wetzen auch in Österreich das Beil. 300 Millionen Euro »will« der ORF auf Geheiß der regierenden ÖVP bis 2026 einsparen. Ganz oben auf der Streichliste: Das Radio-Symphonieorchester Wien (RSO), das einzige des Landes, das jährlich etwa 30 Millionen kostet. Zum Vergleich: Die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland unterhalten nicht weniger als 16 Orchester und Bigbands. Die Ankündigung von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann am 20. Februar löste weit über die Alpenrepublik hinaus Entsetzen aus, doch für die Organisation der Gegenwehr bleibt nicht viel Zeit: Über das Schicksal des Orchesters soll schon auf der Sitzung des ORF-Stiftungsrates am 23. März entschieden werden.

Es ist (seit 2022) langjährige Tradition dieser Kolumne, in der Frauentagswoche nur Stücke von oder über Frauen vorzuschlagen. Das tun wir auch in diesem Jahr, so dass Schülerpraktikant Gustav mit der Hupe versucht hat, die Besprechung der neuen Platte einer ­Helga Schneider einzuschmuggeln. Dies vorab: Einen kompletten Frauenthementag haben mehrere Freie Radios für den 8. März angesetzt, so Radio Blau in Leipzig, Corax in Halle, Lora in München und Orange in Wien. Radio Drey­eckland in Freiburg wird einen »Feministischen Leaderabend« der Gruppe »Boss/y« senden, die »den Untergang des neoliberalen Feminismus besingt, in dem Frauen sich schauspielernd durch gläserne Decken kämpfen müssen.« (Di., 20 und Mi., 13 Uhr).

Im Feature »Utoopia« berichtet Julia Schulz am Dienstag über die Frauen der estnischen Fischerinsel Kihnu, die eine matriarchale Alltagskultur leben, deren Existenz von Tourismus, einem geplanten Windpark und den eigenen Ehemännern bedroht wird (SWR 2022, Di., 20.03 Uhr, NDR Kultur und Sa., 18.05 Uhr, DLF Kultur). Die Sendung »Barocke Frauenpower« bringt Werke von alten Meisterinnen wie Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Wilhelmine von Bayreuth, Maddalena Sirmen und Isabella Leonarda zu Gehör (Mi., 19.30 Uhr, Ö 1). In den »Querköpfinnen« geht es zum »Hausbesuch bei Frieda Braun«, wo die Gastgeberin, die Kabarettistin Karin Berkenkopf, Hausfrauengeschichten sowie Potthucke serviert (Mi., 21.05 Uhr, DLF).

Seit einhundert Jahren dürfen Frauen in Deutschland Professorin werden, aber noch heute sind sie in akademischen Spitzenämtern stark unterrepräsentiert. Jennifer Rieger und Frank Kaspar sprechen im »Zeitfragen-Feature« von einem Hürdenlauf der »Frauen in der Wissenschaft« (Do., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Die Künstlerin Tina Klopp macht in »Pimp your life« sechs Folgen lang Selbstversuche im Arschloch-, Mann- oder sonstwie Krass-Sein. Die ersten zwei laufen am Freitag im »Hörspielartmix« (BR 2023, Fr., 21.05 Uhr, Bayern 2). Der erste Meisterdetektiv der deutschen Kriminalliteratur war kein pfeifensaugender Mann, sondern »Das Fräulein von Scuderi« aus der gleichnamigen Novelle von E. T. A. Hoffmann. Als »Cardillac« auf die Bühne gebracht hat den Stoff Paul Hindemith 1926 in Dresden, wir hören am Samstag abend einen Mitschnitt aus der Wiener Staatsoper (Sa., 19.05 Uhr, DLF Kultur).

»Zu dunkel für Charlottenburg, zu weiß für den Wedding« ist Sarah Kilter, die Tochter einer Deutschen und eines Algeriers, die in »­White Passing« von der Suche nach ihrem Platz in der Welt erzählt (RBB 2022, So., 17.04 Uhr, SR 2). Schließlich spielt die armenische Pianistin Nare Karyoan »24 Etüden« der armenischen Komponistin ­Koharik Gazarossian, die heute selbst in ihrer Heimat erst wiederentdeckt werden muss (Piano Classics 2021, Mo., 21.05 Uhr, DLF).