Spanien: Cyberattacke auf Krankenhaus

Barcelona. Ein Cyberangriff hat das Hospital Clínic in Barcelona weitgehend lahmgelegt. Wegen der Attacke habe man am Montag 150 Operationen und rund 3.000 Patiententermine absagen müssen, teilte die Klinikleitung am Montag mittag mit. Zudem seien sämtliche Strahlenbehandlungen von Krebskranken ausgefallen. Die Notaufnahme sei aber weiterhin in Betrieb, hieß es. (dpa/jW)