Karol Wojtyla soll sexuelle Gewaltfälle vertuscht haben

Krakow. Der verstorbene Papst Johannes Paul II. soll einem polnischen Medienbericht zufolge vor seiner Papstwahl ­sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche Polens vertuscht haben. In seiner Zeit als Kardinal und Bischof von Krakow habe Wojtyla von sogenannten Pädophiliefällen gewusst, berichtete der Privatsender TVN am Sonntag unter Berufung auf Recherchen des Journalisten Michal Gutowski. Dem Bericht nach soll Wojtyla Priester seiner Diözese in andere Gemeinden versetzt haben, um Skandale zu vermeiden. Einer der Priester wurde demnach vom späteren Papst nach Österreich geschickt. (AFP/jW)