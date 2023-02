Ost-West-Angleichung in der Landwirtschaft

Frankfurt am Main. Die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West für Beschäftigte in der Landwirtschaft ist beschlossene Sache. Die Gewerkschaft IG BAU und die Landesverbände Ost des »Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände« (GLFA) haben sich in Teltow auf die Annahme einer Tarifeinigung aus dem vergangenen Herbst verständigt, wie die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mitteilte. Der GLFA und die IG BAU hatten sich im Oktober auf eine bundesweite Vereinheitlichung der Löhne für Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft geeinigt. Demnach bekommen rückwirkend zum 1. Oktober 2022 Tarifarbeiter mindestens 14,50 Euro die Stunde und Meister mindestens 16,50 Euro. (dpa/jW)