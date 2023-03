Atomkraftwerk Isar II blockiert – Aktivisten fordern endgültigen Atomausstieg

IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Sonnabend mittag blockierten rund 50 Unterstützer der Initiative »Runterfahren« das AKW Isar II in der Nähe von Landshut. In einer Pressemitteilung der Aktivisten heißt es:

Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima und unter dem Druck der Antiatombewegung hat die Bundesregierung 2011 entschieden, dass alle deutschen Atomkraftwerke bis spätestens zum 31.12.2022 vom Netz gehen sollen. Wegen einer angenommenen Gasknappheit hat der Bundestag Ende letzten Jahres einen sogenannten Streckbetrieb bis zum 15.4.2023 für die verbleibenden drei AKW in Deutschland beschlossen. Diese Debattenöffnung haben Atombefürworter*innen zum Anlass genommen, erneut Forderungen für langfristige Laufzeitverlängerungen in den politischen Diskurs einzubringen. So wurde z. B. im Februar ein entsprechender Antrag der CDU im Bundestag diskutiert. Ein starker Verfechter von Laufzeitverlängerungen über den 15. April hinaus ist auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Clara Tempel, Pressesprecherin von »Runterfahren«, sagt: »Wir blockieren heute das AKW vor Söders Haustür, um deutlich zu machen, dass Laufzeitverlängerungen keine Option sind. Atomkraftwerke sind zu gefährlich, sie sind nicht geeignet, um Gaskraftwerke zu ersetzen und sie stehen für eine veraltete, zentralisierte Energieversorgung.«

Für die Sitzblockade am AKW Isar II sind Menschen zwischen 18 und 80 Jahren aus ganz Deutschland angereist. Es beteiligen sich u.a. auch Aktive der Musikaktionsgruppe »Lebenslaute« und von Robin Wood. Viele der Blockierenden kommen direkt vom gestrigen Klimastreik. Sie wollen deutlich machen, dass Klimaschutz nur ohne Atomkraftwerke möglich ist, denn Atomkraft blockiert die längst überfällige Energiewende. Zudem sei das Betreiben von AKW viel zu gefährlich und das Atommüllproblem immer noch nicht gelöst. Sie fordern eine rasche Umstellung auf eine regionale, dezentrale und erneuerbare Energieproduktion. »Es wird Zeit, sich von dieser Vergangenheitstechnologie zu verabschieden. Wir brauchen keine Atomkraftwerke, wir brauchen Zukunftsenergie!« sagt Clara Tempel.

Die Veranstalter der Fridays-for-Future-Demo in Augsburg am Freitag ziehen in einer Presseerklärung Bilanz:

Im Rahmen des zwölften globalen Klimastreiks fanden heute wieder weltweit Demonstrationen von Fridays for Future für mehr Klimaschutz statt, wobei allein in Deutschland 220.000 Menschen auf die Straße gingen. An der Streikaktion in Augsburg, die Hand in Hand mit einer Arbeitsniederlegung der Beschäftigten des ÖPNV in Augsburg ging, fanden sich unter dem Motto »#AlleFürsKima« 1.500 Menschen auf dem Rathausplatz ein und zogen anschließend durch die Innenstadt. Erwartet hatten die Organisator*innen der Demo jedoch nur 300 bis 500 Teilnehmende, da der Demobesuch durch den parallelen ÖPNV-Streik für viele Menschen erschwert war. Das zeigt aber nur um so mehr, dass viele Menschen in Augsburg dazu bereit sind, größere Anstrengungen auf sich zu nehmen, um auf der Straße bessere Klimaschutzmaßnahmen einzufordern.

»Nach vier Jahren Klimastreik beobachten wir nach wie vor, dass die Regierungen sich nicht an das Pariser Klimaabkommen halten. Die Verkehrswende wird verschleppt, die fossile Infrastruktur ausgebaut, und Wälder werden gerodet. Wir fordern jetzt, damals wie heute, radikale Veränderungen! Denn bereits heute leiden die Menschen im globalen Süden konkret an den Folgen der Klimakrise. Wir sind es ihnen schuldig, jetzt bei uns anzufangen und alles umzusetzen, was in unserer Macht steht«, stellt die FFF-Aktivistin Sarah in einer Rede zu Beginn der Demonstration in Augsburg fest.