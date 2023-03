Brandenburg: Redmann soll CDU-Chef werden

Potsdam. Der Brandenburger CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann soll nach dem Willen einer Mehrheit der abstimmenden Parteimitglieder auch den Landesvorsitz übernehmen. 84 Prozent stimmten bei einer Mitgliederbefragung dafür, dass der 43jährige die Partei als Vorsitzender ins Wahljahr 2024 führt. Das teilte der scheidende Landeschef Michael Stübgen am Sonntag in Potsdam mit. Bei einem Parteitag soll der Landesvorstand offiziell gewählt werden. An der Befragung vom 31. Januar bis vergangenen Freitag nahmen nur 2.293 von etwa 5.400 Mitgliedern teil. Die CDU ist seit 2019 Teil der »rot-schwarz-grünen« Regierung. (dpa/jW)