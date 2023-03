Frauen werden weiterhin schlechter bezahlt

Nürnberg. Frauen werden in der Bundesrepublik immer noch schlechter als Männer bezahlt. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg anlässlich des bevorstehenden Internationalen Frauentags am 8. März mitteilte, verdienen männliche Beschäftigte derzeit im Mittel 3.649 Euro brutto, während weibliche nur 3.276 Euro bekommen. Allerdings steige die Erwerbsbeteiligung an. Demnach stieg die Beschäftigungsquote von Frauen im Alter »zwischen 15 Jahren und dem Renteneintritt« in den letzten zehn Jahren von 51,2 auf 59,2 Prozent. Die Hälfte arbeite Teilzeit, bei Männern nur 13 Prozent. In Ostdeutschland liegt die Erwerbsbeteiligung nach wie vor höher als in Westdeutschland. (dpa/jW)