Versteckte Ausstellung

PEMAX/imago

Frauenarbeit – Frauenalltag – Frauenrechte: So heißt eine Brandenburger Gewerkschaftsausstellung, die am 1. März im Gewerkschaftshaus in Neumünster im kleinsten Kreis (vor fünf Personen) eröffnet wurde. Neumünster galt einmal als »das Manchester Holsteins«, liegt im Herzen des nördlichsten Bundeslandes und war geprägt von der Leder- und Textilindustrie, die einmal Tausende Arbeitsplätze bot. Schlechte Verdienstmöglichkeiten und prekäre Arbeitsverhältnisse, Armut und Kriminalität prägen heute die Stadt.

Acht Erwerbsbiographien von brandenburgischen Frauen werden aktuell vorgestellt. Allesamt Mütter, die Vollzeit arbeiteten. Ergänzende Texte würdigen die sozialen Leistungen der DDR, die insbesondere auch den Frauen und Kindern dort zugute kamen: 1989 arbeiteten über 90 Prozent der ostdeutschen Frauen, 27 Prozent davon in Teilzeit, während in Westdeutschland 51 Prozent der Frauen arbeiteten und davon 30 Prozent in Teilzeit. Die Geburtenrate lag in der DDR deutlich über jener in der BRD, die Kinderbetreuung war flächendeckend ausgebaut und wurde zum Teil von den Betrieben finanziert, ebenso waren viele Wohnungen Betriebswohnungen. Auch wenn, wie bei der Ausstellungseröffnung kritisiert wurde, eine Kindergärtnerin nicht allzuviel verdiente, so konnte sie sich doch mit ihrer Familie eine WBS-70- »Vollkomfortwohnung« bei einer Warmmiete von 80 Mark locker leisten.

Indessen ist das Teilzeitbeschäftigungsmodell für Frauen auch heute noch – 33 Jahre nach dem Beitritt der DDR zum westdeutschen Wirtschaftsraum – das vorherrschende Modell in weiten Teilen Westdeutschlands. Demzufolge fiel es Michaela Zöllner, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Neumünster, die die Ausstellung eröffnete, überhaupt nicht auf, dass diese von voll erwerbstätigen Frauen eher nicht besucht werden kann: Die Exposition, die ohnehin nur eine Woche im Gewerkschaftshaus in Bahnhofsnähe gezeigt wird, ist werktags lediglich von acht bis 16 Uhr geöffnet und am Abend sowie an den Wochenenden geschlossen.