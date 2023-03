Martin Rattini/ZDF Jürgen Vogel ist »Der Mann aus dem Eis«

Gebrauchte Trecker, heiß begehrt

Unterwegs mit dem Landmaschinenhändler

Es geht das Gerücht, Josef Stalin habe einst überlegt, die Statue des Goldenen Reiters in Dresdens Altstadt gegen einen vergoldeten Traktor auszutauschen. Der Trecker indes regt Tiefinnerstes im Menschen, er will ihn besitzen und fahren und sein Land damit bestellen. Über einen Händler für Landmaschinen in Bremen und Umgebung.

NDR, 15.00 Uhr

Sulawesi

Expedition in die Tiefen des Dschungels

Zwischen Borneo und Neuguinea liegt die indonesische Insel Sulawesi, samt Matarombeogebirge. Der Publikumsverkehr dort hält sich noch in Grenzen, Schopfmakaken haben dementsprechend ihre Ruhe, und auch der Bärenkuskus muss nicht alle Fürze lang Leute von seinem Grundstück verjagen. Frankreich 2019.

Arte, 16.55 Uhr

Malcolm mittendrin

Wenn Jungs Mädchen wären

Sie stinken nach Arsch, verüben Amokläufe und haben noch nie auch nur eine Olympiamedaille im Synchronschwimmen gewonnen: Kerle. Lois (Jane Kaczmerek) hat genug davon, vier Jungs an der Zahl. Als sie erfährt, dass sie zum fünften Mal schwanger ist, geht sie zu Tagträumen über. USA 2003.

Comedy Central, 18.00 Uhr

Der Mann aus dem Eis

Der erste ungeklärte Mordfall der Menschheitsgeschichte: Mit emotionaler Wucht erzählt Autor und Regisseur Felix Randau die Geschichte des Mannes, den wir heute Ötzi nennen. Die wenigen Dialoge in diesem Kinofilm von 2017 werden in einer archaischen, dem Rätischen ähnlichen Sprache geführt. Jürgen Vogel ist in der Hauptrolle des Kelab zu sehen.

Arte, 20.15 Uhr

Landgemacht

Sylt – Köstlichkeiten von der Insel

Einmal bei Gosch auf Sylt sich Krustentier mit Soße in den Magen dreschen, norddeutsches Bier hinterherkippen und trotz Übelkeit noch eine Portion bestellen. Es gibt noch mehr auf dieser Insel zu mampfen: Sauerteigbrot, Erdbeeren, Marmeladen aus Sylter Rosen und Wildaustern.

NDR, 21.15 Uhr

Charlton Heston: Vom Moses zum Waffennarr

In einem Körper die gesamte liberale Gesellschaft: Charlton Heston (1923–2008) ging als Ben Hur (1959) durch die Decke, und auch sonst gingen einige Pferde mit ihm durch: Nach der Ermordung Martin Luther Kings im Jahre 1968 noch strikter Waffengegner, wurde er später Vorsitzender der »National Rifle Association«, quasi des Planeten der Affen mit Vereinsrecht. Frankreich 2022.

Arte, 21.45 Uhr

Boogie Nights

Pornoland ist abgebrannt: Mark Wahlberg als Jungspund Eddie im Kalifornien der 1970er, der seines dritten Beines wegen als Dirk Diggler für Erwachsenenfilmen engagiert wird. Was folgt, ist klar: Der stramme Kerl wird durch den Lustfleischwolf der Industrie gedreht. USA 1997.

Tele 5, 22.20 Uhr