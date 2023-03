Nachschlag: Fakten gecheckt

Alexander Reka/imago images/ITAR-TASS Waren der »Hart aber fair«-Redaktion ihre Recherchen nicht bekannt? Matilda Bogner von der UN-Menschenrechtskommission (hier im August 2021 in der Ukraine nahe der sogenannten Kontaktlinie im Donbass)

In einem Nachtrag zur »Hart aber fair«-Ausgabe mit dem Titel »Frieden mit Putins Russland: Eine Illusion?« vom Montag hat die Redaktion einräumen müssen, dass ihr ein UN-Bericht aus dem Juli (!) 2022 nicht bekannt gewesen sei. Darin ging es u. a. um Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg. »In ihrem Bericht über die Behandlung von Kriegsgefangenen kam die Leiterin der UN-Menschrechtsdelegation (sic!) in der Ukraine, Matilda Bogner, im ­November vergangenen Jahres zu dem Ergebnis, dass sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite Kriegsgefangene geschlagen, gefoltert und auch getötet wurden«, heißt es jetzt auf der »Faktencheck«-Seite der Sendung. In der Talkrunde war Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht für ihre Äußerung, es habe im Ukraine-Krieg Kriegsverbrechen auf beiden Seiten gegeben, unter anderem von Moderator Louis Klamroth hart angegangen worden (siehe jW vom 1.3.2023). Ob dieser Nachtrag alle erreicht, die die Sendung gesehen haben, bleibt fraglich. (mis)