Wir haben doch keine Zeit

Cheryl Dunn/Aselestine Press Photo Geil, richtig Hifi! Yo La Tengo wissen, was gut ist

Auf mindestens ihren letzten zwei Alben war der Indie­institution Yo La Tengo ein bisschen die Puste ausgegangen. »There’s A Riot Going On« (2018) und vor allem »We Have Amnesia Sometimes« von 2020 plätscherten hyggelig und ziemlich nichtssagend (wortwörtlich, nämlich instrumental) vor sich hin. Nichts als Wohlklang und Entspannung wollten diese Tracks verbreiten, als wären Ira Kaplan, Georgia Hubley und James McNew nach gut 40 Jahren ihres Tuns müde geworden und wünschten sich einfach nur gemütliches Herumimprovisieren. Die Welt ist eh’ am Arsch, warum sich diesen noch aufreißen? Tja, warum dann noch Musik machen, wäre dann die nächste Frage. Aber Aufhören ist für Yo La Tengo keine Option.

Die Band aus Hoboken, New Jersey ist ein eher seltenes Popphänomen, sie buhlte nie übertrieben um Aufmerksamkeit. YLT waren immer da, mit bewundernswert stetigem Output. Auch »This Stupid World« ist beim gemeinsamen Rumdaddeln entstanden, sogar ohne Producer, ohne jegliche störende, respektive strukturierende Eingriffe also. Und trotzdem hat sich etwas deutlich verändert, und zwar zum Positiven. Auf »This Stupid World« schälen sich Yo La Tengo aus den dicken Watteschichten hervor, schütteln die befreiten und doch noch sehr beweglichen Glieder – und fangen auch wieder an zu texten, was nicht ohne Selbstzweifel abgeht: »I won’t tell you how it’s gonna be / I don’t have what you want from me / I want to fall out of time«, singt Kaplan in »Fallout«. Und weiter, »Turn back unwind / Before the whole thing stops / Before the hammer drops«.

Das klingt erst mal resignativ, entwickelt im melodischen, unverdrossen Spät-80er-Nostalgie verbreitenden Indiegitarrenpop mit sanftem Chorgesang, aber ziemlichem (Ein-)Druck. Überhaupt bleiben die Songs von »This Stupid World« hängen, was man von den beiden Vorgängerplatten nicht behaupten konnte. Ein prägnantes Thema in Text und Ton ist Zeit. Im anrührenden, von Hubley gesungenen »Aselestine« bleibt der angesprochenen Person nicht viel davon übrig, während das herrlich knarzige »Brain Capers« absurderweise Unsterblichkeit verspricht. Das Album wirkt konzentriert, auch wenn Stücke wie der Opener »Sinatra Drive Breakdown« länger als sieben Minuten dauern, das Tempo anziehen und drosseln, anziehen und drosseln. Ein Affront in der Streamingära, die verlangt, in 30 Sekunden alles auf den Tisch zu bringen. YLT nehmen sich die nötige Zeit, um auf den Punkt zu kommen – was manchmal etwas länger dauert, aber auch ganz fix gehen kann wie im knackigen Viereinhalbminüter »Tonight’s Episode«, der unbeirrt nach vorn tuckert, als wäre der Song ein Zug – und am Ende des Tunnels ein glitzernder See.

Apropos glitzern: Die Songs scheinen die Dunkelheit der bedrückenden Gegenwart einzufangen, um ihr Kraft zum Weitermachen abzutrotzen. »This stupid world / It’s killing me«, singen Yo La Tengo im Titeltrack, einem gewaltigen Shoegazeepos, in dem sich verzerrte Gitarren und fiepende Rückkopplungen wohlig umschlingen. YLT wissen aber auch, »This stupid world / Is all we have« – also lasst uns weitermachen.