Blackrock in Bönitz

Arnd Wiegmann/REUTERS »Zeug zum Goldstandard«: Getreidefeld in Brandenburg

Ostdeutsches Agrarland ist längst Gegenstand großer Spekulationen. Riesige Flächen gehören Risikofonds oder Aldi Nord, Versicherern, Möbelkonzernen – in dieser Woche ist die Deutsche Wohnen AG (DW) eingestiegen. Eine Tochter hat in Südbrandenburg rund 2.500 Hektar mit 900 Rindern und allem Drum und Dran übernommen. Laut RBB stimmten am Dienstag 27 von 30 Gesellschaftern der Röderland GmbH im Dorf Bönitz für den neuen Eigentümer, die Quarterback Immobilien AG, 40prozentige Tochter der DW, die mehrheitlich Vonovia gehört, deren Aktien von Banken und US-Fonds gehalten werden – ein Teil von Bönitz gehört jetzt also Blackrock.

Für den Betrieb im Kreis Elbe-Elster hatte ein Landwirt acht Millionen Euro geboten, Tobias Lemm, studierter Agrarmanager aus einer Bauernfamilie in der Prignitz. Lemm wollte vor Ort Ackerbau betreiben und Milchvieh halten, wie er der Taz vom 19.2. erklärte. Mit dem Gebot der Quarterback AG konnte er nicht mithalten. Die wird in Bönitz lukrative Photovoltaikanlagen aufstellen lassen, die Tierhaltung soll vorerst »etwas verkleinert« werden.

Acker- und Weideflächen haben bei Investoren weltweit das Zeug zum Goldstandard, man spricht von »Land grabbing« (Landraub). Auch hierzulande steigen die Preise für die Böden stetig, zusätzlich wird die profitorientierte Bewirtschaftung staatlich abgesichert (EU-Agrarsubventionen, Biomassevergütungen über das EEG etc.).

Laut Gesetz ist Agrarland vorzugsweise an Bauern zu verkaufen. Das Grundstücksverkehrsgesetz greift jedoch nicht bei Anteilskäufen (»Share Deals«), bei denen der Käufer nicht das Land direkt, sondern bis zu 90 Prozent der Firma erwirbt, der die Fläche gehört. So hat es die Quarterback AG mit der GmbH in Bönitz gehalten. Der Deal musste weder angezeigt noch genehmigt werden, die Grunderwerbssteuer entfiel.

Um ein aktuelles Beispiel für den »ungebremsten Ausverkauf der ostdeutschen Landwirtschaft« handelt es sich für die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Bundesgeschäftsführer Georg Janßen erklärte am Donnerstag im Gespräch mit jW, was die »Konzentration von Agrarland in den Händen von wenigen« vielleicht aufhalten könnte: Agrarstrukturgesetze, erlassen in den Bundesländern. Initiativen gebe es in Thüringen und Sachsen, aber auch in Brandenburg, wo die Regierung kurz davor sei, einen Entwurf ins Parlament einzubringen. Auf die Frage, wie schlupflochdicht so ein Gesetz sein könne, bestätigte Janßen, es käme »sehr auf die Ausgestaltung an« – unter dem Strich könnten branchenfremde Investoren auf diesem Wege »mindestens abgeschreckt, aber größtenteils verhindert werden«. Im übrigen müsse es »schnell« passieren, »der Ausverkauf geht ungebremst weiter«.

Wie weit er fortgeschritten ist, lässt sich nur erahnen. Mit der Finanzkrise 2008 nahm er Fahrt auf. Bei der Zerschlagung der riesigen Agrarholding KTG im Jahr 2016 stieg Munich Re groß ins Geschäft ein, ansonsten gingen 20.000 Hektar an die Steinhoff Holding (Möbel), 4.200 an AgroEnergy (Private-Equity-Fonds), 22.000 an die Lindhorst-Gruppe (Pflege, Gesundheit, Immobilien) usw. – zusammengezählt hat das schon länger keiner mehr. Der neueste Gesamtüberblick, eine Studie des Thünen-Instituts für Ländliche Räume, besagt: 2017 gehörten mehr als ein Drittel der ostdeutschen Agrarfirmen »ortsfremden Investoren«, 2007 waren es noch 22 Prozent gewesen.

Dass im Osten größere zusammenhängende Flächen unter den Hammer kommen, geht auch auf die Bodenreform nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Bis 1989/90 wurde das Land von großen Kollektiven (LPGs) bewirtschaftet, es war im Volkseigentum.

Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« erklärte am Donnerstag gegenüber jW, man sei »nicht verwundert, aber erschreckt und verärgert darüber, dass der Konzern nun auch im Agrarbereich investiert. Denn unsere Erfahrung mit Deutsche Wohnen in Berlin sieht wie folgt aus: Sie kaufen auf, treiben die Mieten in die Höhe, lassen die Wohnungen vergammeln und verkaufen wieder. Das Leid und die Kosten tragen wir.«