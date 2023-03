Botschaft aus Ägypten

SANA/REUTERS Ein Container voller lebensnotwendiger Güter: Ägypten leistet humanitäre Nothilfe für die Erdbebenopfer in Syrien (Latakia, 20.2.2023)

Mit dem Besuch des ägyptischen Außenministers Samih Schukri schlägt Ägypten ein neues Kapitel in den bilateralen Beziehungen zu Syrien auf. Möglich geworden ist die Annäherung durch das verheerende Erdbeben, das am 6. Februar das türkisch-syrische Grenzgebiet verwüstet und offiziell mehr als 50.000 Menschenleben gefordert hat. Schukri reiste am Montag von Damaskus weiter in die Türkei, wo er mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zusammentraf.

Bereits am 7. Februar, als die Ausmaße des Erdbebens sichtbar wurden, hatte der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi seinem syrischen Amtskollegen Baschar Al-Assad Unterstützung zugesagt. Drei Maschinen der ägyptischen Luftwaffe brachten Hilfsgüter nach Damaskus. Ärzte- und Rettungsteams halfen vor Ort, Verschüttete zu bergen und zu versorgen. Seitdem sind viele Tonnen Hilfsgüter für die syrischen Erdbebenopfer eingetroffen. Auch in der Türkei werden Betroffene aus Ägypten versorgt.

Der Besuch Schukris war der erste eines hochrangigen ägyptischen Politikers in der syrischen Hauptstadt, seit die Mitgliedschaft des Landes in der Arabischen Liga 2011 auf Betreiben der arabischen Golfstaaten ausgesetzt worden war. In Damaskus traf er mit dem syrischen Außenminister Faisal Mekdad und mit Präsident Al-Assad zusammen, denen er eine Botschaft von Al-Sisi überbrachte. Kairo werde Syrien helfen, hieß es. Man sei stolz über die historischen Beziehungen beider Länder und hoffe, die gemeinsame Kooperation wieder auszubauen. Am selben Tag forderte das ägyptische Parlament, dass Syrien wieder in die Arabische Liga zurückkehren müsse. Vorausgegangen war ein Bericht von Parlamentssprecher Hanafi Gebali, der am Sonnabend in Bagdad an der Konferenz der Arabischen Parlamentarischen Union (APU) teilgenommen hatte.

Am Ende der APU-Konferenz war entschieden worden, eine Delegation (mit Vertretern aus Irak, Ägypten, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate, Libyen, Oman und Libanon) nach Syrien zu entsenden, um dem »geschwisterlichen Volk nach dem schrecklichen Erdbeben« ihre Solidarität zu versichern. Bei einem Gespräch mit Präsident Al-Assad in Damaskus habe Gebali betont, dass »Syrien ein Eckpfeiler« gemeinsamen Handelns der arabischen Staaten und »unverzichtbar für die nationale Sicherheit der Araber« sei, hieß es in ägyptischen Medien. Weiter habe er von Al-Sisi übermittelt, man solle nicht warten, »dass Syrien zu uns kommt, wir sollten nach Syrien gehen und es zurück in die arabische Welt bringen«.

Unter Mohammed Mursi, der für die »Partei für Freiheit und Gerechtigkeit« bei den Präsidentschaftswahlen 2012 zum Präsidenten gewählt worden war, hatte Kairo die diplomatischen Beziehungen mit Damaskus abgebrochen. Ägypten folgte damit den Verbündeten USA, NATO, Türkei und Katar, die im Syrien-Krieg die von der sunnitischen Muslimbruderschaft geführten Regierungsgegner unterstützten. Mursi, selber lange führendes Mitglied der ägyptischen Muslimbruderschaft, wurde nur ein Jahr nach Amtsantritt, im Juli 2013, vom Militär gestürzt. Der damalige Verteidigungsminister Al-Sisi wurde 2014 neuer Präsident. Unmittelbar nach Amtsantritt hatte er bei einem Besuch in Washington erklärt, die territoriale Einheit Syriens sei Teil der nationalen Sicherheit Ägyptens. Die unter Mursi engen Beziehungen zu Katar wichen einer engeren Kooperation mit Saudi-Arabien.

Die Folgen der syrischen Isolation, des langen Krieges und der ökonomischen Verwüstung des Landes treffen inzwischen die ganze Region. Die Auswirkungen der einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen der EU (seit 2011) und des US-»Caesar«-Gesetzes (seit 2020) knebeln die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Nachbarschaft Syriens bis zu den Golfstaaten und nach Nordafrika. Das US-Gesetz bedroht dabei nicht nur das Land selbst, sondern jeden Staat, jede Einzelperson und jedes Unternehmen mit Finanzsanktionen, die mit Syrien Geschäfte machen. Die Vereinigten Arabischen Emirate nahmen 2018 die diplomatischen Beziehungen mit Syrien wieder auf. Der jordanische König Abdullah reiste im September 2021 nach Washington, um dort eine Aussetzung des US-»Caesar«-Gesetzes zu erwirken, das auch Jordanien wirtschaftlich stranguliert.

Auf der diesjährigen Münchner »Sicherheitskonferenz« im Februar erklärte zuletzt der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, die Isolierung Syriens führe nicht weiter. Mindestens in Fragen der humanitären Hilfe, des Wiederaufbaus und der Rückkehr von Geflüchteten müsse man gemeinsam mit der Regierung in Damaskus Lösungen finden. Nicht nur im Golfkooperationsrat, sondern in der ganzen arabischen Welt wachse der Konsens, dass der Status quo nicht funktioniere. Damit hat auch Saudi-Arabien eingestanden, dass alle Pläne des US-geführten Westens und regionaler Partner, in Damaskus einen Regimewechsel zu erzwingen, gescheitert sind.