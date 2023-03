»Diese Treffen waren nicht irgendwelche«

Christoph Hard/IMAGO/Panama Pictures Wahrheit gesucht: Der frühere Bürgermeister der Hansestadt betonte oft, sich an keine inkriminierenden Treffen mit Bankern erinnern zu können (Düsseldorf, 1.5.2022)

Vor zehn Jahren hatte die Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker das erste Ermittlungsverfahren wegen »Cum-Ex«-Steuerbetrugstricks rund um die Rückerstattung von Kapitalertragssteuern auf Aktienkäufe eingeleitet. Seither hat sich »Cum-Ex« zum größten Steuerbetrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte entwickelt. Wie ist der Stand heute?

Es gibt bei der federführenden Staatsanwaltschaft Köln mehr als 100 Ermittlungsverfahren gegen mehr als 1.500 Beschuldigte. Etwa 130 Banken sind davon betroffen. Aber nur drei rechtskräftige Urteile sind bisher ergangen.

Wie viele Ermittler sind da dran?

Ganz genau wissen wir das nicht. In Köln wurden 36 Stellen deswegen eingerichtet. Aber die sind teilweise unbesetzt. Oder man hat Leute ohne Erfahrung in Sachen Steuerbetrug eingestellt. Bei Steuerfahndung und Polizei kommen noch 112 Fachleute hinzu.

Sie beklagen, dass die Ermittler ausgebremst werden. Wer bremst da wie?

Laut Medienberichten wurde die Entscheidung, nicht gegen den Bundeskanzler und früheren Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz zu ermitteln, vom Leiter der Staatsanwaltschaft Köln, Joachim Roth, getroffen. Staatsanwältin Brorhilker soll da nicht informiert worden sein. Es ist davon auszugehen, dass Roth vorher Rücksprache auf politischer Ebene mit Landesjustizminister Benjamin Limbach gehalten hat. Die Opposition im Hamburger Untersuchungsausschuss beschwert sich über fehlende Aktenlieferungen.

Es gibt den Verdacht, dass Scholz vor sieben Jahren als Bürgermeister darauf Einfluss genommen hat, dass die Hamburger Warburg-Bank eine dreistellige Millionensumme, die sie durch »Cum-Ex«-Tricks eingenommen hatte, nicht an das Finanzamt zurückzahlen musste.

Genau. Und Staatsanwältin Brorhilker wollte schon 2020 Durchsuchungen bei der Hamburger Finanzbehörde durchführen lassen. Sie ist aber von Vorgesetzten gestoppt worden. Erst 2022 wurden die Durchsuchungen nachgeholt. Es wird jetzt gegen zwei Finanzbeamtinnen ermittelt.

Vor dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft beruft sich Scholz darauf, er könne sich an drei Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Warburg-Bank nicht erinnern. Glauben Sie ihm?

Diese Treffen waren nicht irgendwelche. Scholz muss klar gewesen sein, dass er mit jemandem zusammenkommt, gegen den wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ermittelt wird. Es gab drei Treffen, davon zwei knapp hintereinander. Der Vorstandsvorsitzende der Warburg-Bank, Christian Olearius, übergab Papiere an Scholz. Nach dem zweiten Treffen rief dieser bei Olearius an und teilte ihm mit, dass er die Unterlagen an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher weiterreichen sollte, der heute Bürgermeister ist.

Scholz soll ein drittes Mal vor dem Untersuchungsausschuss aussagen, bei dem Sie als Experte die Linke-Fraktion unterstützen.

Diese dritte Vernehmung steht Mitte April an. Dabei werden auch die Bundestagsabgeordneten aussagen, die 2020 im »Cum-Ex«-Untersuchungsausschuss bei der Befragung von Scholz dabei waren. Einige Abgeordnete sagten zuvor aus, dass Scholz sie belogen habe. Das Protokoll dieser Sitzung ist kürzlich freigegeben worden. Demnach hat sich Scholz damals an ein Treffen mit Olearius erinnert.

Vor dem Landgericht Wiesbaden wird gegen den Steueranwalt Hanno Berger verhandelt, der als Vater der »Cum-Ex«-Tricks gilt. Wie wichtig ist dieser Prozess?

Es ist sehr wichtig, die Rolle von Berger zu beleuchten. Er ist dafür verantwortlich, dass die »Cum-Ex«-Geschäfte auf breiter Basis auch für reiche Privatanleger geöffnet wurden.

Wie hoch ist der Gesamtschaden durch »Cum Ex« für den Staat?

Man weiß es nicht genau. Man schätzt, dass der durch »Cum-Cum«-Tricks rund 28,5 Milliarden Euro betrug und durch »Cum-Ex« etwa zehn bis zwölf Milliarden Euro.