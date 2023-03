Liechtenstein: Älteste Zeitung wird eingestellt

Schaan. Die mit knapp 145 Jahren älteste Tageszeitung Liechtensteins, das Volksblatt, wird eingestellt. Wie das Medium bereits am 7. Februar mitteilte, hatte der Verwaltungsrat den Aktionären der Liechtensteiner Volksblatt AG vorgeschlagen, die Gesellschaft zu liquidieren und die Herausgabe der Zeitung einzustellen. Diesem Vorschlag stimmte die Generalversammlung nun am Dienstag zu. Begründet wird der Schritt damit, dass sich die Rahmenbedingungen für Printmedien während der vergangenen Jahre »stark verändert« hätten. »Sinkende Werbeeinnahmen – ein beträchtlicher Teil der Werbegelder fließt heutzutage zu Firmen wie Google und Facebook – und eine konstant sinkende Anzahl an Printabonnenten machen nahezu jeder Zeitung zu schaffen«, teilte die Redaktion mit. Gleichzeitig sei die Bereitschaft, für digitale Nachrichteninhalte zu bezahlen, noch »zu wenig ausgeprägt«. (jW)