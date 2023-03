HR streicht Stellen und prüft Immobilienverkauf

Frankfurt am Main. Der Hessische Rundfunk (HR) will in den nächsten Jahren Personal abbauen. Intendant Florian Hager sagte am Montag zu dpa: »Die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse wird reduziert.« Eine genaue Zahl und den Zeitraum nannte er nicht. Der Personalabbau werde »sozial verträglich« erfolgen. Entlassungen soll es nicht geben. Der Sender zählt rund 1.700 Beschäftigte, hinzu kommen rund 990 Freie. Mit dem Personalabbau und der veränderten Arbeitswelt geht nach HR-Angaben auch eine Reduktion des Flächenbedarfs am Standort Frankfurt am Main einher. Hier prüfe der Sender zur Zeit verschiedene Optionen bis hin zu einem Verkauf von Immobilien. (dpa/jW)