»Gesetz des Handelns«

Zu jW vom 24.2.: »Ein Ende nicht absehbar«

Im dritten Band der Memoiren Ilja Ehrenburgs steht auf Seite 35 dieser Satz: »Wir hassen die Deutschen, weil sie uns zwingen, sie zu töten.« Ehrenburg war einer der profiliertesten Autoren der Sowjetunion, bekannt geworden u. a. auch als Berichterstatter im Zweiten Weltkrieg. Ich drehe jetzt die Spule nach vorn. Wir befinden uns am Vorabend von … ja, von was? Am 25. Februar jährte sich der Tag, an dem sich die russische Regierung entschieden hat, in einen Krieg einzugreifen, den sie nicht begonnen hat und den sie nicht beginnen wollte. Dass selbst der noch amtierende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg eingestanden hat, dass der Krieg bereits 2014 begonnen hat, ist hier nur bedingt hilfreich, zumal seine Schuldzuweisung nur einen Täter ausmacht. Der Norweger verkennt bewusst oder auch nicht die Tatsache, dass »seine« NATO den Beginn des Krieges ohne exaktes Datum in jene Jahre verlegt hat, als der Westen sich entgegen bekundeter Vertrauenszusagen (zuletzt NATO-Russland-Grundakte vom Mai 1997) entschieden hatte, die NATO kriegstreibend bis an die russische Westgrenze auszudehnen. Nach der sozialistischen Niederlage 1990 wurden große Hoffnungen gehegt. Aber das so häufig genannte Ende des Kalten Krieges war gleichzeitig die Zeugung eines neuen heißen Krieges. Seine Vorbereitungen führten in das Maidan-Jahr 2014. Der von der ukrainischen Regierung entfachte Bürgerkrieg kostete 14.000 Menschen das Leben. Obwohl schon längst klar war, dass die NATO an einer friedlichen Lösung des Konflikts im Donbass nicht interessiert war, fasste sich Russland in Geduld. Das tat es sogar auch dann noch, als die NATO das Regime in Kiew und seine Galionsfigur Selenskij mit Geld und Waffen vollgestopft hatte und die Ukraine systematisch auf einen Krieg vorbereitete. Doch erst, als alle Bemühungen Russlands für einen Vertrag über Sicherheitsgarantien brüsk abgelehnt wurden, übernahm die russische Regierung auch mit Blick auf die eigene Staatlichkeit das Gesetz des Handelns. Vielleicht wird eines Tages die Erkenntnis reifen, dass sich Russland seit seiner Existenz und vor allem nach 1945 stets in der Position befand, sich behaupten und verteidigen zu müssen. Seine mit dem Datum 25. Februar vollzogene Entscheidung ist zweifellos bitter, sie ist vielleicht auch völkerrechtlich strittig. Nicht strittig ist hingegen die Bewertung der »Minsk 2«-Lüge. Die Vereinbarung wurde vom Sicherheitsrat unterzeichnet. Wir befinden uns im globalen Klassenkampf gegen das schrankenlose Machtstreben der westlichen Politik. Ilja Ehrenburgs Hass übertragen auf den gegenwärtigen Krieg richtet sich gegen die USA und die NATO.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Illusionen und Wahrheit

Zu jW vom 24.2.: »Ein Ende nicht absehbar«

Nur die Wahrheit. Es fällt vielen oftmals noch schwer, sich vom historischen Bild der ­Sowjetunion zu verabschieden. Das heutige Russland ist nicht mehr die Sowjetunion, nicht politisch, nicht wirtschaftlich, nicht militärisch. Geblieben ist das liebenswerte und leidensfähige russische Volk. Es wurde in den vergangenen Jahren in Russland vieles, sehr vieles falsch gemacht. Die Wirtschaft steht und fällt mit dem Wohlwollen oder Zorn der von Jelzin losgelassenen Oligarchen (nicht wenige ehemals KPdSU, Komsomol und KGB). China zog da mit laufenden Motoren vorbei. Vor lauter Anpassung an den freien Westen wurden solche wichtigen Bereiche wie Militär, Verkehrsinfrastruktur oder auch Geheimdienste sträflich vernachlässigt. Militärische Fähigkeiten zeigen sich nicht nur bei Paraden auf dem Roten Platz. Wo war der Auslandsgeheimdienst bei der Aufklärung der Vorgänge in der Ukraine ab 1990, besser noch ab 2014? Woher kamen die Illusionen, dass man bei der »Sonderoperation« mit klingendem Spiel in zwei Tagen in Kiew einmarschieren könnte (…)? Wie sehr konnte man denn die Stimmungen in der ukrainischen Bevölkerung fehleinschätzen? Hat man denn nie aufgeklärt, wie sehr sich die ukrainische Armee mit westlicher Hilfe ab 2014 aufrüstete? Warum hat man sich nie mit ukrainischen Patrioten verbündet? Warum müssen die Gruppen »Wagner« unter Jewgeni Prigoschin und die Truppen von Ramsan Kadyrow die erfolgreichen Kampfaktionen im Donbass durchführen, während junge russische Militärangehörige in sinnlosen Rückzugsgefechten verbluten, die von unfähigen Generälen geführt werden? Wie kann es passieren, dass Flugplätze der strategischen Fliegerkräfte tief im Inland von ukrainischen Drohnen angegriffen werden? Ich finde es gut, dass Reinhard Lauterbach auch die Finger in die offenen Wunden legt. Ein »Friede, Freude, Eierkuchen« nutzt niemandem, schon gar nicht dem russischen Volk. Auch wenn’s manchmal weh tut, Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

Wieland König, Neustadt in Holstein

Anlass und Motive

Zu jW vom 27.2.: »Mythos Alleintäter«

Nur die Nazis hatten ein Interesse daran, eine angebliche kommunistische Gefahr heraufzubeschwören und mit dem Reichstagsbrand den Anlass für die bereits am 28. Februar 1933 verabschiedete »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat« zu schaffen. Die als »Reichstagsbrandverordnung« in die Geschichte eingegangene Regelung setzte weitgehend demokratische Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft und öffnete damit breiten Raum für Willkür und Terror. Tausende Kommunisten wurden in den folgenden Tagen verhaftet, misshandelt und ermordet. Unter ihnen befand sich auch der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann, den die Häscher am 3. März 1933 verhafteten und der am 18. August 1944 im KZ Buchenwald ermordet wurde.

Ralph Dobrawa, Gotha