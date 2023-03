Indien: Lawrow trifft Außenminister

Neu-Delhi. Vor Beginn des G20-Außenministertreffens in Indien hat der russische Außenminister Sergej Lawrow in der Hauptstadt Neu-Delhi seinen indischen Amtskollegen Subrahmanyam ­Jaishankar getroffen. Man habe über die Kooperation beider Länder gesprochen, teilte Jaishankar am Mittwoch auf dem Kurznachrichtenportal Twitter mit. Indien positioniert sich zum Ukraine-Krieg neutral, trägt die Wirtschaftssanktionen westlicher Staaten nicht mit und bemühte sich mehrfach um eine Lösung des Konflikts. (dpa/jW)