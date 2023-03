Iran: Deutsche Diplomaten ausgewiesen

Teheran. Der Iran hat am Mittwoch zwei deutsche Diplomaten des Landes verwiesen. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, die Abgesandten seien wegen »Einmischung der deutschen Regierung in innere und juristische Angelegenheiten« zu unerwünschten Personen erklärt worden. Vorausgegangen war die Ausweisung zweier iranischer Diplomaten aus Deutschland anlässlich des Todesurteils gegen den Deutschiraner Jamshid Sharmahd. Die Anklage hatte Sharmahd vorgeworfen, an einem Anschlag auf eine Moschee in der südiranischen Stadt Schiras im April 2008 beteiligt gewesen zu sein, bei dem 14 Menschen getötet wurden. (AFP/jW)