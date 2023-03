Peru: Anklage fordert 36 Monate für Castillo

Lima. Die peruanische Staatsanwaltschaft hat am Dienstag (Ortszeit) eine 36monatige Haftstrafe gegen den ehemaligen Präsidenten Pedro Castillo beantragt. Vorgeworfen wird Castillo Korruption während seiner Amtszeit, wie der lateinamerikanische Nachrichtensender Telesur am Mittwoch berichtete. Momentan sitzt der Expräsident für 18 Monate in Untersuchungshaft. Betroffen sind neben Castillo auch die ehemaligen Minister Juan Silva und Geiner Alvarado. Überprüft werden soll der Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag bei einer Anhörung. (jW)