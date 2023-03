Türkei: Erdogan hält an Wahltermin fest

Ankara. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will trotz der Erdbebenkatastrophe am Termin der vorgezogenen Neuwahlen Mitte Mai festhalten. »Dieses Volk wird, so Gott will und die Zeit naht, am 14. Mai das Nötige tun«, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. Die Opposition hatte sich schon zuvor für den Termin ausgesprochen. Erdogan will erneut fürs Präsidentenamt kandidieren. Bei den Erdbeben der Stärke 7,7 und 7,6 kamen allein in der Türkei mehr als 45.000 Menschen ums Leben. Mehr als 1,9 Millionen Personen wurden nach Angaben der Regierung aus den betroffenen Provinzen evakuiert. (dpa/jW)