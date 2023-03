Frankreich: Macron in Afrika

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch eine fünftägige Reise nach Zentralafrika begonnen. Stationen sind Gabun, Angola, die Republik Kongo und die Demokratische Republik Kongo. Dabei soll es um wirtschaftliche Angelegenheiten und Fragen des Klimaschutzes gehen. Die frühere Kolonialmacht Frankreich ist derzeit in einigen Ländern Afrikas Gegenstand politischer Kritik, etwa in den Ländern der Sahelzone, wo Frankreich im Kampf gegen islamistische Milizen präsent war, und in Burkina Faso, wo man die französischen Militärs zum Abzug aufforderte. (dpa/jW)