Belarus unterstützt Chinas Friedensinitiative

Beijing. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Beijing seine Unterstützung für das chinesische Positionspapier zum Ukraine-Krieg deutlich gemacht. Belarus »unterstützt die Initiative zur internationalen Sicherheit«, sagte Lukaschenko gegenüber Xi am Mittwoch. Das Treffen finde in einer »Zeit statt, die nach neuen, unorthodoxen Ansätzen und vernünftigen politischen Entscheidungen ruft«, sagte er weiter. »Sie sollten zuerst darauf abzielen, ein Abgleiten in eine globale Konfrontation zu verhindern, die keine Gewinner sehen wird.« (dpa/jW)