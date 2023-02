Studie: Betriebsräte helfen gegen rechts

Trier. In Betrieben mit einer Beschäftigtenvertretung tendiert die Belegschaft deutlich weniger zu »rechtsradikalen« Parteien. Wo es einen Betriebsrat gibt, sinke die Wahrscheinlichkeit, nach rechts zu neigen, um 50 Prozent, ergab eine Studie des IZA Institute for Labor Economics, wie der Böckler Impuls der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in seiner aktuellen Ausgabe berichtete. Laut Thi Xuan Thu Le und ihrem Kollegen Uwe Jirjahn von der Universität Trier führe das gemeinsame Engagement zu mehr Solidarität, und zwar unabhängig von Nationalität oder Herkunft. (jW)