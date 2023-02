Neonaziaufmärsche mit deutlich mehr Zulauf

Berlin. Im vergangenen Jahr haben rund 15.700 Menschen an Aufmärschen von extrem Rechten teilgenommen. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag. Damit habe sich die Zahl im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt. »Die Mobilisierungskraft der extremen Rechten ist leider größer, als es die Zahlen der Bundesregierung abbilden«, sagte Die-Linke-Abgeordnete Petra Pau der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie verwies darauf, dass Aufmärsche der AfD und ihres Umfelds nicht in den Zahlen berücksichtigt würden. (AFP/jW)