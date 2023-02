Solidarischer Antifaschismus

Niall Carson/PA Wire/dpa Neonazis nicht willkommen: Demonstration in Dublin für ein sozialeres »Irland für alle« (18.2.2023)

Neunzig ehemalige Gefangene, die in der irisch-republikanischen Unabhängigkeitsbewegung aktiv sind, haben eine antirassistische Erklärung veröffentlicht. Sie wollen damit gegen wachsenden Rassismus in Irland ein Zeichen setzen. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Proteste vor Flüchtlingsheimen in Dublin und gewaltsame Übergriffe, die von der extremen Rechten organisiert worden waren.

»Wir wollen (…) klarmachen, dass der irische Republikanismus nichts mit dem rohen ›nationalistischen‹ Hass zu tun hat, der von rassistischen und faschistischen Gruppen verbreitet wird, (und) einwanderungsfeindliche Gefühle schürt«, heißt es in der Erklärung, die auf der Homepage des ehemaligen IRA-Gefangenen Anthony McIntyre, The Pensive Quill, und per Social Media am zurückliegenden Wochenende verbreitet wurde. Die 90 Unterzeichner sind ehemalige politische Gefangene. Sie waren Mitglieder der IRA, der sozialistischen Irisch-Nationalen Befreiungsarmee (INLA) und kleinerer Gruppen, wie Real IRA, Neue IRA und Continuity IRA. Sie schreiben: »Der irische Republikanismus entstand aus den drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der Französischen Revolution. In den Jahrhunderten seither haben diese Ideen unsere Politik beeinflusst, die immer internationalistisch und demokratisch war.«

Neonazis versuchen immer drängender, mit republikanischen Themen und Symbolik Menschen zu rekrutieren. Dem stellen sich die Unterzeichnenden entgegen: »Es obliegt uns allen, diese Tradition fortzusetzen und allen Versuchen irischer faschistischer Organisatoren zu widerstehen, den Mantel des irischen Republikanismus für sich zu beanspruchen.« Faschisten mit ihren reaktionären Ansichten stünden immer in direktem Gegensatz zu republikanischen Prinzipien. Sie unterhalten statt dessen enge Verbindungen zu probritischen Loyalisten und englischen Neonazis, heißt es weiter.

Einer der Koordinatoren der Stellungnahme ist der Exgefangene Liam McCotter aus Belfast. Im Gespräch mit junge Welt erklärte er am Wochenende: »Es war uns sehr wichtig, diese Stellungnahme gegen rassistische und faschistische Gruppierungen, die hier Fuß fassen wollen, zu veröffentlichen.« Die extreme Rechte würde die Sorgen der Menschen und »das Versagen der Regierung (…) ausnutzen« und die Wut der Menschen gegen Flüchtlinge lenken: »Mit unserer Erklärung wollen wir den Menschen klar machen: Das sind Rassisten, Faschisten, Drogendealer. Diese Leute haben im Kampf gegen den Imperialismus nichts getan«, so McCotter.

Stephanie Hanlon, die Sprecherin des antirassistischen Bündnisses Le Chéile, betonte gegenüber jW, dass auch ehemalige Republikaner sich den Rechten angeschlossen haben: »Das sind Aktivisten, die gegen die Austeritätspolitik aktiv waren.« Diese Leute hätten während der Coronapandemie Verschwörungsmythen über Geflüchtete verbreitet und würden der sogenannten Great-Replacement-Theory (»Großer Austausch«) anhängen, erklärte Hanlon.

Migration war lange Zeit kein Thema, mit dem die extreme Rechte in Irland Anhänger rekrutieren konnte. Doch in den vergangenen Monaten änderte sich das. Durch die Wirtschaftskrise und die Inflation haben viele Iren nicht mehr genug Geld, um sich ausreichend Lebensmittel zu leisten und gestiegene Heizkosten zu stemmen. Die rechten Gruppierungen schieben die Wohnungsnot den Geflüchteten in die Schuhe und mobilisieren die lokale Bevölkerung gegen die Unterbringung von Asylsuchenden. Die ersten Proteste gab es in East Wall, einem Arbeiterkiez in Norddublin nahe dem Hafen. Als dort in einem ehemaligen Bankgebäude Männer aus Afrika untergebracht werden sollten, kam es vergangenen Herbst zu Protesten. Rechte Aktivisten aus allen Teilen Irlands kamen als Einpeitscher. Auch aus England waren Neonazis angereist.

Doch es formiert sich Widerstand gegen die Rechten: Am 18. Februar kamen Zehntausende, um gegen Rassismus zu protestieren. Organisiert wurde die Demonstration von Hanlons Bündnis »Ireland For All«. Deren Anspruch: »Wir wollen auch Druck auf die Regierung ausüben, um die sozialen Probleme zu lösen.« Weitere Aktionen sind geplant, darunter ein großes Rock-gegen-rechts-Konzert in Dublin im Sommer, bei dem bekannte Bands auftreten werden.