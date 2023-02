Den Staub wegblasen

WIAF Filmgrade »Genießen Sie den Film! Ich weiß, das klingt eigenartig bei dieser Thematik, aber ich wünsche mir, dass Sie ihn genießen.« – Ari Folman

»Wo ist Anne Frank?« wird sich auch Regisseur Ari Folman oft gefragt haben. Ganze acht Jahre hat die Herstellung seines Trickfilms gedauert. Geplant waren nur vier. Doch dann kam Corona. Die rund 160.000 Blatt Papier waren zeitweise auf den Arbeitstischen nahezu aller verfügbaren Zeichner über den gesamten Globus verteilt.

Die grenzenlose Betriebsamkeit hat anscheinend inspirierend auf die Heldin Kitty gewirkt: Anne Franks imaginäre Freundin ist ständig unterwegs, eine Reisende in Raum und Zeit. In der Vergangenheit leistet sie ihrer genialen Schöpferin im Versteck der Familie Frank Gesellschaft. Im Hier und Jetzt ist sie auf der Suche nach ihr, denn Kitty weiß nichts von Annes Schicksal. Sie registriert nur verwundert die Allgegenwärtigkeit der vermissten Freundin im Amsterdam des Jahres 2015. Es gibt eine ­Anne-Frank-Schule, eine Anne-Frank-Brücke, Krankenhaus, Museum, Theater. Nur sie selbst bleibt unauffindbar.

Kitty lernt neue Menschen kennen, geflüchtete, von Abschiebung bedrohte. Sie begreift schnell, dass es nur einen Weg gibt, ihnen zu helfen. Sie bringt das Original von Anne Franks Tagebuch in ihren Besitz und macht es zu ihrer Geisel. Denn das Buch ist kostbarer als Menschenleben. Es bringt Millionen von Euro ein, Jahr für Jahr. Nicht nur im Film.

»Das Tagebuch der Anne Frank« heißt auch Ari Folmans gemeinsam mit dem Graphiker David ­Polonsky 2017 veröffentlichtes »Graphic Diary«, das international ein großer Erfolg wurde, ähnlich wie zuvor Folmans dokumentarischer Animationsfilm »Waltz with Bashir« von 2008. In dem hatte Folman seinen Dienst als israelischer Soldat 1982 im Libanon künstlerisch-therapeutisch verarbeitet.

In »Wo ist Anne Frank?« beschreibt er nicht nur die Veränderung des Individuums infolge von Gewalt und Mord, sondern auch den Umgang der heutigen Gesellschaft mit dem Elend anderer. So wird zu Beginn des Films die täglich vor dem Amsterdamer Anne-Frank-Museum wartende Menschenschlange gezeigt, die zwar tapfer Wind und Wetter trotzt, aber keinerlei Notiz von den Kriegsflüchtlingen auf der anderen Straßenseite nimmt, deren letztes Hab und Gut gerade vom Sturm davongewirbelt wird. Diesen Aspekt der Gegenwart hatte Folmans erste Drehbuchfassung noch nicht aufgegriffen.

Nach dem großen Erfolg von »Waltz with Bashir« war der von Anne Franks Vater nach dem Zweiten Weltkrieg gegründete Anne-Frank-Fonds Basel 2013 mit dem Vorschlag an Folman herangetreten, über Anne Franks Leben ebenfalls einen Trickfilm zu drehen. Folman hatte zunächst rundweg abgelehnt, ohne dass er da schon etwas von den unendlich vielen Schwierigkeiten bei der Produktion geahnt hätte. Seine Begründung lautete: »Keinen Holocaust. Mir reicht es.« Umgestimmt hat ihn seine Mutter. Sie habe, erzählt Folman in einem Fernsehinterview, zu ihm gesagt, er könne ja tun und lassen, was er wolle, »aber«, hätte sie hinzugefügt, »wenn du den Film nicht machst, lege ich mich heute Nachmittag ins Bett und sterbe«.

Bei der Deutschlandpremiere von »Wo ist Anne Frank?«, die am 26. Januar im Berliner Kant-Kino stattfand, war der Regisseur anwesend. Zunächst informierte er das Publikum: »Überall auf der Welt ist dieser Film schon gezeigt worden, nur nicht in Deutschland. Das ist wirklich die letzte Premiere.« Bevor es dann im Saal dunkel wurde, sagte Folman: »Genießen Sie den Film! Ich weiß, das klingt eigenartig bei dieser Thematik, aber ich wünsche mir, dass Sie ihn genießen.«

Genau das ist geschehen. Folmans Anliegen ist es, die Geschichte Anne Franks lebendig zu halten. Sie soll nicht verstauben, zu keiner biblischen Erzählung werden. Und dafür, das betont er bei verschiedenen Gelegenheiten, müsse sie immer wieder mit allem, was an revolutionären Techniken zur Verfügung steht, neu erzählt werden.

Auch wenn dem so sein mag, erscheint doch vor allem eines essentiell für die emotionale Kraft des Films: Folmans Nähe zum Stoff. Er hat selbst drei Kinder im Teenageralter. Die Spannungen, die Anne Frank in dem Verhältnis zwischen ihr und ihrer Mutter beschreibt, kennt der Regisseur eins zu eins aus dem eigenen Familienleben. Gerade die präzise, künstlerisch ausgefeilte Schilderung dieser Konflikte hätte ihn, so Folman wörtlich, »umgehauen«.

Und dann gibt es da noch etwas. In einem kurzen Gespräch auf der Bühne erzählt Ari Folman nach der Berliner Premiere, dass seine Eltern, polnische Juden, in genau der gleichen Woche nach Auschwitz deportiert wurden wie Anne Frank und ihre Familie.

Es ist also, neue Techniken hin oder her, unwahrscheinlich, dass es jemals wieder einen annähernd ergreifenden Film über Anne Frank geben wird. Und auch wenn er völlig zurecht weltweit als Sensation gefeiert wird, bleibt doch abschließend die entscheidende Frage, wie die Frau, ohne die dieser Film gar nicht entstanden wäre, ihn aufgenommen hat.

Seine Mutter, so Folman in Berlin, habe zu ihm gesagt: »Ja, er ist dir gelungen. Aber acht Jahre hast du nun daran gesessen. Der ganze Holocaust hat nur vier gedauert.«