Megagefängnis El Salvador

Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS »Das wird ihr neues Zuhause sein«: Im neuen Gefängnis in El Salvador (24.2.2023)

Seit fast einem Jahr herrscht in El Salvador der Ausnahmezustand. Offizielle Begründung dafür ist, dass so effektiver gegen die noch vor kurzem grassierende Bandengewalt vorgegangen werden kann. Der rechte Präsident Nayib Bukele setzt auf »Law and Order«, der Kampf gegen die organisierte Kriminalität ist zum Aushängeschild seiner Politik geworden. Das aktuellste Projekt: ein neuerrichtetes Megagefängnis, rund 75 Kilometer von der Hauptstadt San Salvador entfernt. Am Freitag wurden die ersten 2.000 Insassen dorthin verfrachtet.

Bukele, der für seine Außendarstellung zu großen Teilen auf die sozialen Netzwerke setzt, veröffentlichte am Wochenende auf Twitter ein Video, das den Transport der offiziell als Bandenmitglieder titulierten Gefangenen zeigt. Auf entmenschlichende Weise gezeigt werden Männer in weißen Shorts, deren unbekleidete Oberkörper von Tätowierungen übersät und deren Köpfe kahlgeschoren sind. Sie werden von Polizisten und Gefängniswärtern geschubst und gehetzt, sind teils an Füßen und Händen gefesselt, teils sitzen sie eng an eng auf dem nackten Boden, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Dazu der Kommentar des Rechtspolitikers: »Das wird ihr neues Zuhause sein, in dem sie für Jahrzehnte leben werden, zusammengewürfelt, ohne der Bevölkerung noch mehr Schaden zuzufügen.«

Bereits bei der Vorstellung der neu Gefängnisanlage vor wenigen Wochen hatte Bukele angekündigt, die dort Inhaftierten würden für lange Zeit kein Tageslicht mehr sehen. Insgesamt sollen in dem riesigen Komplex künftig bis zu 40.000 Gefangene eingesperrt werden, die von rund 850 Soldaten und Polizisten überwacht werden. Seit Ende März des vergangenen Jahres der Ausnahmezustand in El Salvador verhängt worden ist, sind offiziellen Angaben zufolge fast 65.000 – wirkliche oder angebliche – Bandenmitglieder festgenommen worden. Mittlerweile verfügt das Land über eine der höchsten Inhaftierungsquoten der Welt. Oppositionelle und Menschenrechtsverteidiger kritisieren, dass sich die Repression der Regierung allgemein gegen junge Männer richtet, die in ärmlichen Verhältnissen leben. Laut Menschenrechtsgruppen sind während des Ausnahmezustands bereits mindestens 80 Personen in Gewahrsam gestorben.

Bukele, der das Land seit 2019 mit harter Hand regiert, rühmt sich damit, die Gewalt und die Kriminalität in El Salvador drastisch reduziert zu haben. Auch das oppositionelle Onlinemagazin El Faro kam nach einer tiefgründigen Recherche Anfang Februar zu dem Schluss, dass der Kurs die Strukturen der Banden extrem geschwächt hat. Allerdings sei die Bekämpfung des organisierten Verbrechens mit einer Aufhebung demokratischer Prinzipien einhergegangen. Seit der Verhängung des Ausnahmezustands gelten weder die Unschuldsvermutung noch die Versammlungsfreiheit. Festgenommene müssen nicht mehr über ihre Rechte sowie die Gründe für die Verhaftung unterrichtet werden und können bis zu zwei Wochen in Untersuchungshaft festgehalten werden. Zuvor hatte Bukele jahrelang mit den Banden kooperiert, wie unter anderem aus am Donnerstag vom US-Justizministerium veröffentlichten Dokumenten hervorgeht. Dieser Pakt endete am 28. März 2022, als an einem Tag 87 Menschen ermordet wurden.

Der Präsident hat mit seinem Kurs Erfolg, laut Umfragen liegen seine Beliebtheitswerte zwischen 85 und 90 Prozent. In einem Jahr soll in El Salvador ein neuer Staatschef gewählt werden. Bukele hat bereits angekündigt, wieder kandidieren zu wollen – obwohl die Verfassung die direkte Wiederwahl eigentlich verbietet. In der gegebenen Situation ist es jedoch mindestens fraglich, ob sich der autoritäre Staatschef von solchen Formalien stören lassen wird. Eine starke Opposition hat er derzeit ohnehin nicht zu fürchten.