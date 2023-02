Zufrieden auf der Insel

Vuk Valcic/IMAGO/ZUMA Wire Haben mit dem »Windsor-Rahmen« alle gewonnen? Eine Anti-»Brexit«-Aktivistin am Montag in London

Der britische Premier Rishi Sunak war begeistert: »Das heutige Abkommen löst alles!« Nach wochenlangen Verhandlungen ist am Montag nachmittag aus dem ungeliebten sogenannten Nordirland-Protokoll das von Brüssel und London euphorisch angekündigte »Windsor-Rahmenprogramm« geworden. Die Vorsitzende der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, war dafür extra nach London angereist.

Das neue Abkommen umfasst 100 Seiten und hebt fast alle bisherigen Regelungen des »Nordirland-Protokolls« auf. Durch dieses ursprüngliche Zusatzprotokoll zum »Brexit«-Vertrag erhielt Nordirland einen Sonderstatus: Die Provinz verließ zwar die EU, blieb aber in deren Binnenmarkt, womit Warenkontrollen in der Irischen See zwischen Nordirland und Großbritannien notwendig wurden.

Das lehnten die nordirischen Unionisten ab. Sie wollen keine Sonderbehandlung Nordirlands. Seit einem Jahr boykottieren sie daher die Arbeit des Regionalparlaments in Belfast.

Die Unterhausrede, die Sunak am Montag abend hielt, war daher ganz auf die probritische Democratic Unionist Party (DUP) in Nordirland und ihre Verbündeten in der rechtskonservativen, EU-feindlichen European Research Group (ERG), einer Fraktion innerhalb der konservativen Partei, zugeschnitten: »Wir haben auf die Menschen in Nordirland gehört (…) und die Grenze in der Irischen See abgeschafft«, verkündete er.

Unionisten sahen in der Zollgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien und dem Verbleib der Provinz im EU-Binnenmarkt eine »wirtschaftliche Vereinigung Irlands«. Sunak betonte daher: »Es ist ganz klar, dass es zwei Wirtschaftssysteme auf der irischen Insel gibt.«

Die Änderungen gehen sehr weit und überraschen sogar einige der harten »Brexiteers« in den Reihen der Konservativen. Der ehemalige Vorsitzender der ERG, Steve Baker, zeigte sich zufrieden und deutet in einer ersten Reaktion an, dem Abkommen zuzustimmen.

Ob alle anderen ERG-Mitglieder dem folgen werden, ist ungewiss. Laut Informationen von Bloomberg wartete die Fraktion ein Rechtsgutachten ihrer Anwälte ab und wollte sich am Dienstag abend (nach jW-Redaktionsschluss) treffen, um das Gutachten zu besprechen. Während einige ERG-Abgeordnete bereit sind, den Deal zu unterstützen, werden andere tun, was die DUP vorgibt. Das bedeute, dass eine »beträchtliche parlamentarische Rebellion immer noch möglich ist, wenn Unionisten gegen das Abkommen stimmen«, sagten drei ERG-Abgeordnete laut Bloomberg-Informationen.

Einer der ersten, der in der Unterhausdebatte zu Wort kam, war der DUP-Vorsitzende Jeffrey Donaldson: »Unsere Position wurde rehabilitiert«, zeigte er sich zufrieden, doch: »Wichtiger Fortschritt in vielen Bereichen wurde erreicht, aber EU-Gesetzgebung bleibt in unserem Teil des Vereinigten Königreich bestehen. (…) Wir wollen mit der (britischen) Regierung in Kontakt bleiben und Klarheit schaffen.«

Denn wie Donaldson erwähnt, bleibt der Europäische Gerichtshof für Streitigkeiten über Nordirland zuständig – eine der Hauptbedingungen der EU. Dies stößt ERG und DUP auf. Sunak versucht daher mit dem sogenannten »Stormont-Veto« den Unionisten entgegenzukommen: Jede zukünftige Änderung des Windsor-Abkommens kann vom nordirischen Lokalparlament in Stormont durch ein Veto verhindert werden. Im Gegenzug gab Sunak die Gesetzgebung aus der Johnson-Ära auf, wonach London einseitig »Brexit«-Regelungen außer Kraft setzen kann.

Ob das »Stormont-Veto« reicht, um die DUP zur Zustimmung und Rückkehr nach Stormont zu gewinnen, ist aber fraglich. Sie spielt auf Zeit: »Die Verhandlungen für das neue Abkommen haben Monate gedauert, wir müssen jetzt auch nicht in den nächsten Tagen oder Wochen eine Entscheidung treffen«, so Donaldson.