Verdi kündigt Streiks im Nahverkehr an

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern bestreiken. Betroffen sind vor allem Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte. Aktionen sind außerdem in einzelnen Städten wie München geplant. Mit den Ausständen soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund DBB 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Gegenseite hatten die Gewerkschaften als »unzureichend« zurückgewiesen. (dpa/jW)