Erinnerung an Opfer des Faschismus

United Archives International/imago Das brennende Reichstagsgebäude, 1933

Die Vereinigung »Kinder des Widerstandes« mahnte am Montag den Reichstagsbrand und seine Folgen nie zu vergessen:

Am Abend des 27. Februar 1933 brannte das Gebäude des Deutschen Reichstags in Berlin. Adolf Hitler und andere Naziführer trafen sofort an der Brandstelle ein und beschuldigten die Kommunisten, den Brand gelegt zu haben. Hitler bezeichnete den Brand als ein »von Gott gegebenes Zeichen«, um die Kommunisten »mit eiserner Faust zu vernichten«. Die Nazis eröffneten einen Terrorfeldzug größten Ausmaßes und verhafteten noch in der Brandnacht rund 12.000 Mitglieder der KPD und der SPD, ferner parteilose Demokraten. (…) Antifaschistische Betätigung wird mit der Todesstrafe bedroht. Unter den Verhafteten befanden sich auch Eltern und Großeltern der Gruppe »Kinder des Widerstandes«.

Diese Gruppe erinnert an die Provokation vor 90 Jahren, um vor Wiederholungen eines Aufstiegs von Faschisten zu warnen, erneut die Lehren aus jener Zeit zu ziehen und nie die Mahnung des Widerstandes zu vergessen, die Peter Gingold, Widerstandskämpfer und unermüdlicher Mahner, uns hinterließ: »1933 wäre verhindert worden, wenn alle Gegner der Nazis ihren Streit untereinander zurückgestellt und gemeinsam gehandelt hätten. Dass dieses gemeinsame Handeln nicht zustande kam, dafür gab es für die Hitlergegner in der Generation meiner Eltern nur eine einzige Entschuldigung: Sie hatten keine Erfahrung, was Faschismus bedeutet, wenn er einmal an der Macht ist. Aber heute haben wir alle diese Erfahrung, heute muss jeder wissen, was Faschismus bedeutet. Für alle zukünftigen Generationen gibt es keine Entschuldigung mehr, wenn sie den Faschismus nicht verhindern!«

Die Initiative »Runterfahren« organisiert für kommenden Samstag eine Warnblockade am AKW Isar II bei Landshut und teilte dazu am Montag mit:

Am Samstag, den 4. März, werden Aktive der Initiative »Runterfahren« die Zufahrten zum Atomkraftwerk Isar II in der Nähe von Landshut blockieren. Damit wollen sie ein deutliches Zeichen gegen potentielle langfristige Laufzeitverlängerungen für die deutschen AKW setzen. (…) Zuletzt hatte Markus Söder (CSU) im Februar einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke über den 15. April hinaus gefordert und die CDU hat einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. (…) »Die deutschen Atomkraftwerke dürfen keinen Tag länger laufen. Sie weisen erhebliche Sicherheitsmängel auf und blockieren die längst überfällige Energiewende«, sagt Clara Tempel, Pressesprecherin der Initiative.

In einem Brief an die Parteiführung der Linken wandten sich Linke-Mitglieder – u. a. Alexander King, Friederike Benda, Gitte Jentsch – am Montag gegen die Diffamierung Sahra Wagenknechts:

(…) Dass die Führung der Linken am Samstag bei der bedeutendsten Friedenskundgebung seit Jahrzehnten durch Abwesenheit geglänzt hat, ist schon schlimm genug. Dass ihr es nicht mal fertigbringt, unsere Genossin Sahra gegen die hässlichste (und gefährlichste) Hasskampagne (»Gefahr für die Demokratie«, »schwarzes Herz«, »von Putin bezahlt« etc.), die seit langem gegen eine einzelne Person gerichtet wurde, zu verteidigen, ist einfach nur traurig.

Und der Gipfel ist, dass ihr euch selbst in die Diffamierung gegen Sahra und die Friedenskundgebung habt einspannen lassen: ein Schlag ins Gesicht Hunderter, wenn nicht Tausender Parteimitglieder, die teilnahmen, viele davon übrigens aus euren Heimatlandesverbänden.