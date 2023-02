Hessen: Wahlkampfduo der Linkspartei steht

Frankfurt am Main. Bei der hessischen Landtagswahl im Oktober sollen die beiden derzeitigen Vorsitzenden der Linke-Landtagsfraktion, Elisabeth Kula und Jan Schalauske, als Spitzenduo für die Partei antreten. Die 32jährige und der 42jährige seien im Landtag »die Gesichter der sozialökologischen Opposition«, teilte die Landespartei am Montag in Frankfurt am Main mit. Bei der Aufstellungsversammlung Ende April würden sie sich um die beiden ersten Listenplätze bewerben, hieß es weiter. (AFP/jW)