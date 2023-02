Die Russlandzerleger

Godong/UIG/imago »Parade der Souveränitäten«: Eine traditionelle russische Matrjoschka-Puppe

Die Webseite des »Forums der Freien Völker Postrusslands« zeigt ein buntes Gewimmel. Eine Landkarte Russlands, aufgeteilt in 43 Bestandteile, zu jedem ein buntes Fähnchen. Das der künftigen »Vereinigten Staaten Sibiriens« mit der Hauptstadt Nowosibirsk ist eine Kopie des US-amerikanischen Sternenbanners. Im hohen Norden sind mehrere Fahnen zu sehen, die die skandinavischen Flaggen mit ihren Kreuzmustern imitieren, darunter ein »Ingrien« mit der Hauptstadt Sankt Petersburg in farblicher Umkehrung der Flagge Schwedens, blaues Kreuz auf dottergelbem Hintergrund. So geht es von der »Baltischen Republik (Königsberg)« über die »Schwarzerde-Republik« um Woronesch bis zur »Pazifischen Föderation« mit der Hauptstadt Chabarowsk. Moskau kommt auch vor: als Namensbestandteil der »Republik Salessje« (wörtlich übersetzt: Land hinter den Wäldern) mit der Hauptstadt Wladimir, heute eine Provinzstadt 200 Kilometer nördlich der russischen Hauptstadt.

Es könnte lustig sein, sich das anzuschauen und die Phantasie der virtuellen Russlandzerleger zu bewundern – aber das ist es nicht. Zumindest die Ukraine hat sich dem verschrieben, was sie im eigenen Land als Separatismus bekämpft: der Aufspaltung Russlands. Staatschef Wolodimir Selenskij sagte am Sonntag in seinem täglichen Gute-Nacht-Video ausdrücklich: »Es ist logisch, dass wir mit der Befreiung der Krim allen Versuchen Russlands, das Leben der Ukrainer und aller Völker Europas und Asiens zu ruinieren, deren Unterwerfung der Kreml einst für sich in Anspruch nahm, ein historisches Ende setzen werden.«

Es wäre wohl eine Verharmlosung, den Kiewer Staatschef darauf hinzuweisen, dass er da den vierten Schritt vor dem ersten tut. Das »Forum der Freien Völker Postrusslands« ist öffentlich seit etwa zwei Jahren tätig. Sein erstes Treffen hatte es 2021 in Warschau unter der Schirmherrschaft der früheren polnischen Außenministerin und jetzigen EU-Parlamentarierin Anna Fotyga von der Regierungspartei PiS gegeben. Ein zweites Treffen fand im Juli 2022 in Prag statt, und angeblich sollte am 31. Januar dieses Jahres ein Auftritt des »Forums« beim EU-Parlament stattfinden. Auf der Webseite des Parlaments findet sich allerdings kein Hinweis auf eine solche Veranstaltung. Was zwei Gründe haben kann: Entweder die Ankündigung war Schall und Rauch, oder das Treffen war so geheim, dass nichts darüber publiziert wurde.

Mit Blick auf die Liste der als Redner für das Forum gelisteten Persönlichkeiten ist unübersehbar, dass die westlichen Anrainerstaaten Russlands ihre Hände bei dem Projekt mit im Spiel haben. Da gibt es einen Abgeordneten der Selenskij-Partei »Diener des Volkes«, den ukrainisch-nationalistischen Aktivisten Taras Steskiw; einen Politiker der mit ihren offiziellen Zielen der Gleichstellung homosexueller Paare und der Klimaneutralität wohl nicht ausgelasteten litauischen »Freiheitspartei« und Hauptmann der Reserve, der aus irgendeinem Grund beansprucht, für das Kubangebiet im Nordkaukasus zuständig zu sein; einen Vertreter eines offenbar slowakisch beeinflussten »Internationalen Strategischen Aktionsnetzwerkes für Sicherheit« und weitere Abgesandte von ähnlich obskuren Organisationen. Ein französischer Parlamentsabgeordneter, gewählt im Wahlkreis für die Auslandsfranzosen, ist auch mit von der Partie. Publizistische Schützenhilfe erhält das »Forum« auf deutscher Seite von der »Gesellschaft für bedrohte Völker«, die seit gut 50 Jahren unter dem Deckmantel der »Menschenrechtsarbeit« an der Förderung nationalistischer Separatismen in aller Welt arbeitet – nicht nur in Osteuropa, sondern auch zum Beispiel in Südtirol.

Die Programmatik des »Forums der Freien Völker Postrusslands« steht unter der Vorsilbe »Ent«. Russland soll »entimperialisiert« und »entputinisiert« werden, entnuklearisiert und entmilitarisiert, entnazifiziert auch noch. Warum? Um jedem Volk Russlands »Souveränität, politischen Subjektcharakter sowie Unabhängigkeit« zu verschaffen, damit die dort lebenden Menschen nach dem »Übergang vom autoritären imperialen Staat zu einer Plejade unabhängiger demokratischer Nationalstaaten« einen »würdigen Lebensstandard, Komfort und Wohlstand« genießen könnten. Da steht ganz offenkundig die Jelzinsche »Parade der Souveränitäten« der letzten Jahre der Sowjetunion Modell, die freilich in der russischen Bevölkerung nur bedingt gute Erinnerungen weckt. Deshalb sind zwar einerseits »sozioökonomische Veränderungen« im Angebot, mit der Zusicherung, es dürfe zu keiner »Verelendung der Bürger« kommen und es müsse die »Stabilität der Zusammenarbeit der neuen politischen Subjekte« garantiert werden. Nur: von wem eigentlich? Doch wieder irgendeiner Zentrale? Deutlich wird aus diesen Andeutungen: Vorbild ist das Chaos der 1990er Jahre, Hauptsache, Russland wird von der politischen Landkarte gestrichen.